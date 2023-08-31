Создание серых зон в Черном море

Остров Змеиный. Фото: ОК "Юг"

Оккупационные войска РФ продолжают активизацию вокруг острова Змеиный и так называемых вышек Бойко. Таким образом враг пытается реализовать тактику создания серых зон в Черном море.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Удары по острову Змеиный

В последнее время россияне увеличили количество ударов по острову Змеиный. Таким образом, по словам эксперта, они хотят показать, что рычаги имеют влияние на ситуацию в Черном море. В их поле зрения оказались и так называемые вышки Бойко, имеющие определенное тактико-стратегическое значение для оккупантов.

"Если мы говорим о вышках Бойко, то здесь немного другая история, потому что это удобная локация для российских оккупантов. В частности, для размещения там локальных объектов ПВО, комплексов радиоэлектронной борьбы, связи и других коммуникаций. Вероятно, возможно размещение какого-то контингента на этих башнях, которые можно использовать, как для высадки десанта, уже на материковой части Украины, которую россияне не контролируют", — отметил Александр Коваленко.

Вышки Бойко

По мнению военно-политического обозревателя, чтобы россияне не использовали вышки Бойко, там время от времени происходят действия украинских спецназовцев.

"Недавно было видео одного из процессов контроля вышки Бойко, где заметно, как наши спецназовцы ведут бой с российским истребителем СУ-30 СМ. В отличие от острова Змеиной вышки Бойко не являются монолитной структурой. Держать их под своим контролем очень тяжело, потому что их могут разрушить, используя большое количество средств поражения, например крылатые ракеты или ракеты авиационного базирования, или бомбы. Соответственно, тот контингент, который будет находиться на вышках Бойко, имеет большую вероятность погибнуть", — проинформировал Александр Коваленко.

Серые зоны в Черном море

Военно-политический эксперт считает, что контролировать остров Змеиный и вышки Бойко сегодня невозможно. Как результат это приводит к тому, что в Черном море формируются так называемые серые зоны. Там не могут находиться ни российские оккупанты, ни силы обороны Украины.

Напомним, враждебная активность вокруг острова Змеиный, запуск фальш-целей, обстрелы мирного населения и мест хранения зерна. И это далеко не весь перечень военных операций, осуществляемых оккупационными войсками РФ в отношении Украины и южных областей, в частности.