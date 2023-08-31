Острів Зміїний. Фото: ОК "Південь"

Окупаційні війська РФ продовжують активізацію навколо острова Зміїний і так званих веж Бойка. Таким чином ворог намагається реалізувати тактику створення сірих зон у Чорному морі.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю журналістам Новини.LIVE розказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

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Удари по острову Зміїний

Останнім часом росіяни збільшили кількість ударів по острову Зміїний. Таким чином, за словами експерта, вони хочуть показати, що мають важелі вплину на ситуацію в Чорному морі. В їх полі зору опинилися і так звані вежі Бойка, які мають певне тактико-стратегічне значення для окупантів.

"Якщо ми говоримо про вежі Бойка, то тут трохи інша історія, бо це зручна локація для російських окупантів. Зокрема, для розміщення там локальних об'єктів ППО, комплексів радіоелектронної боротьби, зв'язку та інших комунікацій. Вірогідно, можливе розміщення якогось контингенту на цих вежах, які можна буде використовувати як для висадки десанту вже на материковій частині України, яку росіяни не контролюють", — зазначив Олександр Коваленко.

Вежі Бойка

На думку військово-політичного оглядача, аби росіяни не використовували вежі Бойка, там час від часу відбуваються дії українських спецпризначенців.

"Нещодавно було відео одного із процесів контролю вежі Бойка, де помітно, як наші спецпризначенці ведуть бій з російським винищувачем СУ-30 СМ. На відміну від острова Зміїний вежі Бойка не є монолітною структурою. Тримати їх під своїм контролем дуже важко, бо їх можуть зруйнувати, використовуючи велику кількість засобів ураження, наприклад крилаті ракети або ракети авіаційного базування, або бомби. Відповідно, той контингент, який перебуватиме на вежах Бойка, має велику ймовірність загинути", — проінформував Олександр Коваленко.

Сірі зони у Чорному морі

Військово-політичний експерт вважає, що контролювати острів Зміїний та вежі Бойка сьогодні не можливо. Як результат, це призводить до того, що у Чорному морі формуються так звані сірі зони. Там не можуть перебувати ані російські окупанти, ані сили оборони України.

Нагадаємо, ворожа активність навколо острова Зміїний, запуск фальш-цілей, обстріли мирного населення та місць зберігання зерна, і це далеко не весь перелік військових операцій, що здійснюють окупаційні війська РФ стосовно України та південних областей, зокрема.