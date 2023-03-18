Субботняя прогулка по пляжу глазами фотографа Новости.

Как одесситы отдыхают в выходной день

Прогулка у моря является одним из самых приятных развлечений для многих людей. Шум прибоя, свежий морской воздух и красота окружающего пейзажа вдохновляют на отдых и релаксацию.

Фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская погрузилась в атмосферу субботнего моря.

Семейный отдых

Поход на пляж может быть отличным вариантом для семейного отдыха, позволяя всем наслаждаться временем на природе. Дети играют в песке и собирают ракушки, а взрослые наслаждаются спокойным днем.

Отдых "антистресс"

Прогулка по пляжу также является отличным средством для снятия стресса и расслабления после долгой рабочей недели. Шум моря, мягкий песок и запах соли могут помочь снять напряжение с тела и расчистить разум.

Прогулка у моря также может стать отличным вариантом для фотосессии. На морском фоне можно сделать красивые фото, которые останутся в памяти навсегда.

Фото Новини.LIVE