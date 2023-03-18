Субботняя прогулка по пляжу глазами фотографа Новости.

Субботняя прогулка по пляжу глазами фотографа Новини.LIVE
Прогулка у моря является одним из самых приятных развлечений для многих людей. Шум прибоя, свежий морской воздух и красота окружающего пейзажа вдохновляют на отдых и релаксацию.
Фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская погрузилась в атмосферу субботнего моря.
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Семейный отдых
Поход на пляж может быть отличным вариантом для семейного отдыха, позволяя всем наслаждаться временем на природе. Дети играют в песке и собирают ракушки, а взрослые наслаждаются спокойным днем.
Отдых "антистресс"
Прогулка по пляжу также является отличным средством для снятия стресса и расслабления после долгой рабочей недели. Шум моря, мягкий песок и запах соли могут помочь снять напряжение с тела и расчистить разум.
Прогулка у моря также может стать отличным вариантом для фотосессии. На морском фоне можно сделать красивые фото, которые останутся в памяти навсегда.
Фото Новини.LIVE