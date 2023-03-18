Суботня прогулянка по пляжу очима фотографа Новини.LIVE

Як одесити відпочивають у вихідний день

Прогулянка біля моря є однією з найприємніших розваг для багатьох людей. Шум прибою, свіже морське повітря та краса навколишнього пейзажу надихають на відпочинок і релаксацію.

Фотокореспондентка Новини.LIVE Юлія Браславська занурилась в атмосферу суботнього моря.

Сімейний відпочинок

Похід на пляж може бути відмінним варіантом для сімейного відпочинку, дозволяючи усім насолоджуватися часом разом на природі. Діти граються в піску та збирають мушлі, а дорослі насолоджуються спокійним днем.

Відпочинок "антистрес"

Прогулянка пляжем також є відмінним засобом для зняття стресу та розслаблення після тривалого робочого тижня. Шум моря, м’який пісок та запах солі можуть допомогти зняти напругу з тіла та розчистити розум.

Прогулянка біля моря — це відмінний варіант для фотосесії. На фоні з морським краєвидом можна зробити прекрасні фотографії, які залишаться в пам'яті надовго.

Фото Новини.LIVE