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Суботня прогулянка пляжем очима фотографа Новини.LIVE

18 березня 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Суботня прогулянка по пляжу очима фотографа Новини.LIVE
Як одесити відпочивають у вихідний день
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прогулянка біля моря є однією з найприємніших розваг для багатьох людей. Шум прибою, свіже морське повітря та краса навколишнього пейзажу надихають на відпочинок і релаксацію.

Фотокореспондентка Новини.LIVE Юлія Браславська занурилась в атмосферу суботнього моря. 

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Сімейний відпочинок

Похід на пляж може бути відмінним варіантом для сімейного відпочинку, дозволяючи усім насолоджуватися часом разом на природі. Діти граються в піску та збирають мушлі, а дорослі насолоджуються спокійним днем.

Відпочинок "антистрес"

Прогулянка пляжем також є відмінним засобом для зняття стресу та розслаблення після тривалого робочого тижня. Шум моря, м’який пісок та запах солі можуть допомогти зняти напругу з тіла та розчистити розум.

Прогулянка біля моря — це відмінний варіант для фотосесії. На фоні з морським краєвидом можна зробити прекрасні фотографії, які залишаться в пам'яті надовго.

Фото Новини.LIVE

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