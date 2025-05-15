Современные вышиванки 2025 - модные фасоны, которые носят в Одессе

Женщина в вышитой рубашке. Фото: Новини.LIVE

Одесса — город, который всегда отличался культурным разнообразием. Именно поэтому вышиванки здесь имеют свою особую ноту. Исторически украинская национальная одежда не всегда была господствующим элементом культурного кода этой местности, ведь регион формировался под влиянием многочисленных этнических групп. Однако именно это и придает современной вышиванке своеобразный колорит.

Как изменился спрос на вышиванки, и что больше всего предпочитают одесситы, узнавали журналисты Новини.LIVE.

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Исторический контекст вышиванок

Если анализировать Одесскую область, у нас достаточно интересная история. Это связано с большим количеством народностей, поэтому чисто украинскую вышиванку здесь сложно найти. Но орнамент в каждом регионе различается. В нашей, степной местности, все же преобладает растениеводческий орнамент.

"Очень много растениеводческих, потому что все же у нас степь, много культур, и вышивали именно то, что видели на улице. Сейчас видим тренд и тенденцию людей на более современные крои, на натуральные цвета, натуральные ткани. Классическая вышиванка, красная, черная, уже понемногу отходит назад, и сейчас идут более современные интерпретации", — рассказывает менеджер магазина "Незалежні", Диана Банщикова.

Менеджер магазина "Незалежні" Диана Банщикова об историческом контексте вышиванок. Фото: Новини.LIVE

Мода на вышиванки

Мода на вышиванки и традиции в городе не прекращается. Многие одесситы подходят к выбору рубашки интуитивно — орнаменты, цвета, фасон. С одной стороны — это о стиле, с другой — о связи с собственными корнями.

"Мне кажется, что стоит обращать внимание на орнамент, потому что многие вышиванки сейчас делают по принципу "лишь бы было красиво", но сенсорности внутри ноль. Я рекомендую, все же, обращать внимание на смысл вышивки, которые несли наши предки. И очень интересные истории внутри, в магазине, когда мы видим, что человек бессознательно выбирает какую-то рубашку, надевает, в ней уже идет на улицу, и когда ты ему говоришь, что это вышиванка определенного региона, человек говорит: "Ой, а у меня оттуда бабушка или дедушка", — делится менеджер.

Орнамент Одесского региона. Фото: Новини.LIVE

Покупатели вышиванок делятся на несколько условных категорий — кто-то ищет повседневный вариант, другие — что-то торжественное и нарядное. Это позволяет найти что-то действительно уместное, что станет частью стиля. Дизайнеры также учитывают современные модные веяния и функциональность.

"Есть рубашки более универсальные, с красной и черной вышивкой, голубой — они понятны, их легче надеть под что угодно: под джинсы, рубашки сверху. Некоторые вышиванки очень красивые, нашитые, и они считаются более праздничными. То есть, когда к нам приходит человек, мы пытаемся выявить, для чего нужна рубашка. И уже подбираем модель с учетом запроса", — объясняет Диана Банщикова.

Ассортимент вышитых рубашек. Фото: Новини.LIVE

Влияние войны на моду

Изменения в предпочтениях украинцев стали заметными после начала полномасштабной войны. Люди начали покупать больше классических рубашек, которые символизируют идентичность. При этом спрос стал более глубоким — украинцы ищут не только "свое", но и "лучшее". Многие из покупателей возвращаются за второй, третьей, пятой рубашкой, и это свидетельствует о спросе на историческую ценность.

"Спрос на самом деле трансформировался. Он не сильно изменился, но трансформация пошла, потому что первые годы Великой войны был запрос на классические сорочки, которые для всех понятны, такие, чтобы было понятно даже за рубежом, что эта вышиванка именно украинская. Это белая рубашка с красно черным орнаментом. И с каждым годом я вижу трансформацию", — говорит менеджер магазина.

Ручная вышивка на рубашке. Фото: Новини.LIVE

Современные украинцы все чаще интегрируют элементы вышиванки в повседневный гардероб. Это не только рубашки, но и ладунки, камизельки, аксессуары. Вышивка превращается в ежедневный маркер идентичности, который больше не ассоциируется только с праздниками. А некоторые элементы гардероба — например, рубашки на пуговице — позволяют носить их круглый год.

"У нас есть и молодые покупатели, подростки, и люди старшего возраста. И очень приятно, когда люди старшего возраста приходят за своей первой рубашкой. Это прямо какой-то отдельный праздник, когда взрослые люди тоже понимают ценность вышивки, уважают ее. И когда они надевают ее с гордостью, видно, как сильно они этого ждали", — делится менеджер магазина "Незалежні" Диана Банщикова.

Техника вышивки, присущая Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Индивидуальный пошив

Пошив на заказ в большинстве магазинов сейчас неактуален. Причина — сверхвысокая себестоимость для клиента. Вместо этого магазины сотрудничают с производителями, среди которых есть как крупные бренды, так и небольшие мастерские. Это позволяет сохранять баланс между качеством, дизайном и ценой.

"Мы работаем с очень многими поставщиками. Это и крупные фабрики, и маленькие производства. Но сейчас очень трудно делать индивидуальный пошив. Он получается слишком дорогим для покупателя, поэтому мы от этого отказались", — объясняет эксперт.

Мужская вышитая рубашка. Фото: Новини.LIVE

Обращение к историческим узорам часто вызывает волну воспоминаний. Люди узнают в узорах рушники своих бабушек или отделку из детства. Эти эмоции усиливают связь с прошлым и превращают покупку в нечто большее, чем просто приобретение одежды.

Цена на вышиванки

Ценовая политика остается умеренной: средняя стоимость качественной рубашки — около 3,5 тысяч гривен. Это не масс-маркет, но и не роскошь — покупка, которую можно себе позволить. Учитывая ручную или машинную вышивку, натуральные ткани и авторский крой — это оправданная цена.

"Мы довольно часто мониторим рынок вышиванок, вышитой одежды в целом, и можно сказать, что у нас средние цены на классную качественную рубашку машиной вышивки", — отмечает менеджер.

Ценник на вышиванку ручной работы. Фото: Новини.LIVE

Вышиванка как идентичность

Долгие годы вышиванку пытались вытеснить из городского пространства. Ее считали "сельской" одеждой, и это привело к потере популярности среди городского населения. Но сегодня ситуация меняется. Люди возвращаются к истокам, и вышиванка снова становится модной, причем вне контекста праздников или государственных событий.

"Очень круто видеть тенденцию, что сейчас молодежь и взрослые люди выбирают рубашку просто как одежду, которую хотят носить для себя, для настроения, а не для праздника", — говорит менеджер Диана Банщикова.

Магазин вышитой одежды. Фото: Новини.LIVE

Для многих украинцев вышиванка — не просто вещь, а символ идентичности. Это способ показать миру, кто ты. Это тихий язык поколений, узор, который говорит громче слов. И даже в многонациональной Одессе она стала мощным символом, который объединяет людей из разных культур и взглядов. И даже культуры, которые, казалось бы, не имеют прямой связи с украинской вышивкой, находят в ней что-то родное, близкое или ценное.

"У нас есть рубашка по мотивам работ Георгия Нарбута. Это украинский иллюстратор и дизайнер. В целом он сделал первые украинские деньги. И эта рубашка интересна тем, что здесь есть звездочка Давида. Производитель говорит, что это так случайно произошло, но мы верим и вкладываем в это немножко больше смысла, особенно для Одессы", — рассказывает менеджер.

Менеджер магазина "Незалежні" Диана Банщикова показывает рубашку по мотивам работ Георгия Нарбута. Фото: Новини.LIVE

Звездочка Давида на рубашке. Фото: Новини.LIVE

Вышиванка — это ценность

Одесса всегда была городом, где пересекаются культуры, религии, стили мышления. Но именно здесь сегодня вышиванка стала тем, что объединяет людей, независимо от происхождения. Каждый стежок — это напоминание о прошлом, которое формирует современное.

"Для меня лично, например, вышиванка — это такой маркер, это самоидентификация себя как украинца, который ценит то, как боролись твои предки", — заключает эксперт.

Вышитый орнамент на рубашках. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на то, что Одесса — мультикультурный город, вышиванка здесь не чужая. Наоборот, она стала одеждой выбора для представителей самых разных этносов. Истории, которые приносят эти люди, добавляют украинской вышивке новые смыслы и подтверждают: национальное — это не узкое, а глубокое и универсальное.

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