Где в Одесской области устанавливают новогодние елки

Праздник приближается — где на Одесчине установят елки
До начала зимних праздников осталось меньше месяца. В некоторых городах Одесской области уже начали монтировать новогодние елки. Другие еще не определились, проводить ли общегородские празднества.
Журналисты Новини.LIVE узнавали, как будут отмечать Новый год громады Одесской области.
Елке быть
Праздничное дерево уже установили в Арциге Болградской общины. В громаде решили объединить зимние праздники с помощью ВСУ. Все деньги, собранные на новогодней ярмарке, передадут военным.
В ближайшие дни елка появится также в Измаиле. Такое решение принял исполком горсовета. Правда, праздник будет без иллюминации и развлекательных мероприятий.
В Одессе главный символ Нового года должен появиться традиционно ко Дню святого Николая. Впрочем, где именно установят елку и за чей счет, пока неизвестно.
Не принимали никаких решений по установке праздничного дерева в Черноморске. Но в прошлом году от него решили отказаться, пока идет полномасштабная война.
Напомним, мы писали о том, как будет выглядеть главная елка Львова. Также мы рассказывали, за какие средства поставят новогоднее дерево в Киеве.
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