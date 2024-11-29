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Праздник приближается — где на Одесчине установят елки

29 ноября 2024 16:09
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Где в Одесской области устанавливают новогодние елки
Новогодняя елка.
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

До начала зимних праздников осталось меньше месяца. В некоторых городах Одесской области уже начали монтировать новогодние елки. Другие еще не определились, проводить ли общегородские празднества.

Журналисты Новини.LIVE узнавали, как будут отмечать Новый год громады Одесской области.

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Елке быть

Праздничное дерево уже установили в Арциге Болградской общины. В громаде решили объединить зимние праздники с помощью ВСУ. Все деньги, собранные на новогодней ярмарке, передадут военным.

В ближайшие дни елка появится также в Измаиле. Такое решение принял исполком горсовета. Правда, праздник будет без иллюминации и развлекательных мероприятий.

В Одессе главный символ Нового года должен появиться традиционно ко Дню святого Николая. Впрочем, где именно установят елку и за чей счет, пока неизвестно.

Не принимали никаких решений по установке праздничного дерева в Черноморске. Но в прошлом году от него решили отказаться, пока идет полномасштабная война.

Напомним, мы писали о том, как будет выглядеть главная елка Львова. Также мы рассказывали, за какие средства поставят новогоднее дерево в Киеве.

Одесса Одесская область Новый год новогодняя елка Новости Одессы

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