Де в Одеській області встановлюють новорічні ялинки

Свято наближається — де на Одещині встановлять ялинки
До початку зимових свят залишилося менше місяця. У деяких містах Одеської області вже почали монтувати новорічні ялинки. Інші ще не визначилися, чи проводити загальноміські святкування.
Журналісти Новини.LIVE дізнавалися, як відзначатимуть Новий рік громади Одещини.
Ялинці бути
Святкове дерево вже встановили в Арцизі Болградської громади. У громаді вирішили об'єднати зимові свята з допомогою ЗСУ. Всі гроші, зібрані на новорічному ярмарку, передадуть військовим.
Найближчими днями ялинка з'явиться також в Ізмаїлі. Таке рішення ухвалив виконком міськради. Щоправда, свято буде без ілюмінації та розважальних заходів.
В Одесі головний символ Нового року має з'явитися традиційно до дня святого Миколая. Втім, де саме встановлять ялинку і за чий кошт, поки невідомо.
Не приймали ніяких рішень щодо встановлення святкового дерева у Чорноморську. Але минулого року від нього вирішили відмовитися, поки триває повномасштабна війна.
Нагадаємо, ми писали про те, як виглядатиме головна ялинка Львова. Також ми розповідали, за які кошти поставлять новорічне дерево у Києві.
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