Де в Одеській області встановлюють новорічні ялинки

Новорічна ялинка. Фото: Новини.LIVE

До початку зимових свят залишилося менше місяця. У деяких містах Одеської області вже почали монтувати новорічні ялинки. Інші ще не визначилися, чи проводити загальноміські святкування.

Журналісти Новини.LIVE дізнавалися, як відзначатимуть Новий рік громади Одещини.

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Святкове дерево вже встановили в Арцизі Болградської громади. У громаді вирішили об'єднати зимові свята з допомогою ЗСУ. Всі гроші, зібрані на новорічному ярмарку, передадуть військовим.

Найближчими днями ялинка з'явиться також в Ізмаїлі. Таке рішення ухвалив виконком міськради. Щоправда, свято буде без ілюмінації та розважальних заходів.

В Одесі головний символ Нового року має з'явитися традиційно до дня святого Миколая. Втім, де саме встановлять ялинку і за чий кошт, поки невідомо.

Не приймали ніяких рішень щодо встановлення святкового дерева у Чорноморську. Але минулого року від нього вирішили відмовитися, поки триває повномасштабна війна.

Нагадаємо, ми писали про те, як виглядатиме головна ялинка Львова. Також ми розповідали, за які кошти поставлять новорічне дерево у Києві.