Отключение света в Одессе 12 ноября: плановые работы и последствия вражеских атак

В среду, 12 ноября, в Одессе временно прекратили электроснабжение из-за плановых технических работ. Кроме того, в городе действуют графики отключений света. Специалисты энергетических служб работают над устранением повреждений, вызванных вражескими атаками, и делают все возможное для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:

Северный РЭС:

1-я линия 2-й Лиманчик, 7, 15, 15а,

2-я линия 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34а,

3-я линия 2-й Лиманчик, 6-22,

4-я линия 2-й Лиманчик, 7-22,

9-я линия 2-й Лиманчик,

Четвертая,

1-я Пересыпская, 1,

28-й Бригады, 2-27А,

4-я Пересыпская, 1-36б,

Авангардная, 1-31,

Агрономическая, 1-85,

Ананьевская, 1-26А,

Беляевская, 11,11а,11б,

Высокая, 1-20,

32-44, Ветрогонова,

Атамана Головатого, 44-145,

Грин, 26-41б,

Дальняя, 1-23,

Дорожная, 1-22,

Ивахненко Петра, 9,63,71-86А,

Клепацкого Павла, 24,35_Б,

Профессора Коровицкого, 1-151,

Котлеевская, 21-58Б,

Крашевского Юзефа, 20-52А,

Лиственная, 1-13,

Летняя, 1-41,

Марсельская, 42-58,

Мациевская, 41-60а,

Металлистов, 1-15,

Мирная, 1-29,

Наливная, 1, 4, 4а,

Неждановой, 1-129,

Нерубайская, 29-42а,

Нестеренко Виталия, 34-48А,

Обрывистая, 1-22,

Озерная, 26-66,

Осенняя, 1-12,

Павлодарского, 1-76,

Петренко, 21,

Савранская, 1-28,

Светлая, 1-14,

Слободская, 43-68,

Тарутинская, 11а,12,13,

Трусовская, 20-60Б,

Узикова Станислава, 1-39,

Украинская, 1-20,

Хавкина, 2-74,

Хорошенко, 23А,

Чепиги Атамана, 33,35,83,104,

Красная, 2, 8,

Черноморского Казачества, 24-135,

Шполянская, 74-119,

Ядовая, 58,

дорога Николаевская, 305, 305а, 307, 309, 309А, 311,

переулок 1-й Пересыпский, 1-19,

переулок 2-й Полевой, 5,

переулок Ковыльный, 1-17,

переулок Крыжановский, 1-28,

переулок Крушельницкой, 1-5А,

переулок Москеты, 1-11а,

переулок Неждановой, 1-8,

переулок Атаманского Ионы, 1-15,

переулок Павла Кравцова, 2,2б,

переулок Савранский, 5,9,

переулок Станишевской Марии, 1А-21,

переулок Сумской, 2-28,

переулок Шахтинский, 1-24,

переулок Шебелинский, 1-16,

просп. Князя Владимира Великого, 114/1, 122/1, 126/1, 128-130, 130/5, 151/корп.1, 155-159,

спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 18:00 - 20:00.

Центральный РЭС:

Балковская, 90, 92, 104, 175,

Дмитрия Иванова, 10, 25-59,

Колоничная, 1,

Колонтаевская, 1,

Литвака Бориса, 27-38.

Работы до 17:00.

Малая Арнаутская, 100-119,

Мечникова, 92-100,

Новощепной Ряд, 11,13,19,

Пантелеймоновская, 95,

Преображенская, 81, 83, 85,

Старопортофранковская, 107, 109, 113, 115, 117, 137, 139, 141, 143,

Хмельницкого Богдана, 4-14,

переулок 2-й Водяной, 11,

переулок Виноградный, 4-24,38,

переулок Книжный, 1-17, 21, 23.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

Королева Академика, 45/1, 47/КОРП.1; 51/1,53/1,

Чикаленко Евгения, 58/1, 60/2, 60/корп.1.

Работы до 17:00.

Графики света

Кроме того, сегодня, 12 ноября, с 00:00 до 23:59 запланированы почасовые отключения электроэнергии на 2—4 очередей из-за последствий ракетно-дроновых атак. Время и продолжительность отключений могут корректироваться. Отключения будут происходить по следующему графику:

Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК

Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

