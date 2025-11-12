Отключение света в Одессе 12 ноября: плановые работы и последствия вражеских атак

Света будет еще меньше — в Одессе масштабные отключения
В среду, 12 ноября, в Одессе временно прекратили электроснабжение из-за плановых технических работ. Кроме того, в городе действуют графики отключений света. Специалисты энергетических служб работают над устранением повреждений, вызванных вражескими атаками, и делают все возможное для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения.
Где нет света в Одессе
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:
Северный РЭС:
- 1-я линия 2-й Лиманчик, 7, 15, 15а,
- 2-я линия 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34а,
- 3-я линия 2-й Лиманчик, 6-22,
- 4-я линия 2-й Лиманчик, 7-22,
- 9-я линия 2-й Лиманчик,
- Четвертая,
- 1-я Пересыпская, 1,
- 28-й Бригады, 2-27А,
- 4-я Пересыпская, 1-36б,
- Авангардная, 1-31,
- Агрономическая, 1-85,
- Ананьевская, 1-26А,
- Беляевская, 11,11а,11б,
- Высокая, 1-20,
- 32-44, Ветрогонова,
- Атамана Головатого, 44-145,
- Грин, 26-41б,
- Дальняя, 1-23,
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко Петра, 9,63,71-86А,
- Клепацкого Павла, 24,35_Б,
- Профессора Коровицкого, 1-151,
- Котлеевская, 21-58Б,
- Крашевского Юзефа, 20-52А,
- Лиственная, 1-13,
- Летняя, 1-41,
- Марсельская, 42-58,
- Мациевская, 41-60а,
- Металлистов, 1-15,
- Мирная, 1-29,
- Наливная, 1, 4, 4а,
- Неждановой, 1-129,
- Нерубайская, 29-42а,
- Нестеренко Виталия, 34-48А,
- Обрывистая, 1-22,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Павлодарского, 1-76,
- Петренко, 21,
- Савранская, 1-28,
- Светлая, 1-14,
- Слободская, 43-68,
- Тарутинская, 11а,12,13,
- Трусовская, 20-60Б,
- Узикова Станислава, 1-39,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 2-74,
- Хорошенко, 23А,
- Чепиги Атамана, 33,35,83,104,
- Красная, 2, 8,
- Черноморского Казачества, 24-135,
- Шполянская, 74-119,
- Ядовая, 58,
- дорога Николаевская, 305, 305а, 307, 309, 309А, 311,
- переулок 1-й Пересыпский, 1-19,
- переулок 2-й Полевой, 5,
- переулок Ковыльный, 1-17,
- переулок Крыжановский, 1-28,
- переулок Крушельницкой, 1-5А,
- переулок Москеты, 1-11а,
- переулок Неждановой, 1-8,
- переулок Атаманского Ионы, 1-15,
- переулок Павла Кравцова, 2,2б,
- переулок Савранский, 5,9,
- переулок Станишевской Марии, 1А-21,
- переулок Сумской, 2-28,
- переулок Шахтинский, 1-24,
- переулок Шебелинский, 1-16,
- просп. Князя Владимира Великого, 114/1, 122/1, 126/1, 128-130, 130/5, 151/корп.1, 155-159,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
Работы до 18:00 - 20:00.
Центральный РЭС:
- Балковская, 90, 92, 104, 175,
- Дмитрия Иванова, 10, 25-59,
- Колоничная, 1,
- Колонтаевская, 1,
- Литвака Бориса, 27-38.
Работы до 17:00.
- Малая Арнаутская, 100-119,
- Мечникова, 92-100,
- Новощепной Ряд, 11,13,19,
- Пантелеймоновская, 95,
- Преображенская, 81, 83, 85,
- Старопортофранковская, 107, 109, 113, 115, 117, 137, 139, 141, 143,
- Хмельницкого Богдана, 4-14,
- переулок 2-й Водяной, 11,
- переулок Виноградный, 4-24,38,
- переулок Книжный, 1-17, 21, 23.
Работы до 19:00.
Южный РЭС:
- Королева Академика, 45/1, 47/КОРП.1; 51/1,53/1,
- Чикаленко Евгения, 58/1, 60/2, 60/корп.1.
Работы до 17:00.
Графики света
Кроме того, сегодня, 12 ноября, с 00:00 до 23:59 запланированы почасовые отключения электроэнергии на 2—4 очередей из-за последствий ракетно-дроновых атак. Время и продолжительность отключений могут корректироваться. Отключения будут происходить по следующему графику:
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
