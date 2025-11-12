Видео
Видео

Одесса Света будет еще меньше — в Одессе масштабные отключения

Света будет еще меньше — в Одессе масштабные отключения

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 09:51
обновлено: 09:51
Отключение света в Одессе 12 ноября: плановые работы и последствия вражеских атак
Специалисты ремонтируют электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

В среду, 12 ноября, в Одессе временно прекратили электроснабжение из-за плановых технических работ. Кроме того, в городе действуют графики отключений света. Специалисты энергетических служб работают над устранением повреждений, вызванных вражескими атаками, и делают все возможное для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:

Северный РЭС:

  • 1-я линия 2-й Лиманчик, 7, 15, 15а,
  • 2-я линия 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34а,
  • 3-я линия 2-й Лиманчик, 6-22,
  • 4-я линия 2-й Лиманчик, 7-22,
  • 9-я линия 2-й Лиманчик,
  • Четвертая,
  • 1-я Пересыпская, 1,
  • 28-й Бригады, 2-27А,
  • 4-я Пересыпская, 1-36б,
  • Авангардная, 1-31,
  • Агрономическая, 1-85,
  • Ананьевская, 1-26А,
  • Беляевская, 11,11а,11б,
  • Высокая, 1-20,
  • 32-44, Ветрогонова,
  • Атамана Головатого, 44-145,
  • Грин, 26-41б,
  • Дальняя, 1-23,
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко Петра, 9,63,71-86А,
  • Клепацкого Павла, 24,35_Б,
  • Профессора Коровицкого, 1-151,
  • Котлеевская, 21-58Б,
  • Крашевского Юзефа, 20-52А,
  • Лиственная, 1-13,
  • Летняя, 1-41,
  • Марсельская, 42-58,
  • Мациевская, 41-60а,
  • Металлистов, 1-15,
  • Мирная, 1-29,
  • Наливная, 1, 4, 4а,
  • Неждановой, 1-129,
  • Нерубайская, 29-42а,
  • Нестеренко Виталия, 34-48А,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Павлодарского, 1-76,
  • Петренко, 21,
  • Савранская, 1-28,
  • Светлая, 1-14,
  • Слободская, 43-68,
  • Тарутинская, 11а,12,13,
  • Трусовская, 20-60Б,
  • Узикова Станислава, 1-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 2-74,
  • Хорошенко, 23А,
  • Чепиги Атамана, 33,35,83,104,
  • Красная, 2, 8,
  • Черноморского Казачества, 24-135,
  • Шполянская, 74-119,
  • Ядовая, 58,
  • дорога Николаевская, 305, 305а, 307, 309, 309А, 311,
  • переулок 1-й Пересыпский, 1-19,
  • переулок 2-й Полевой, 5,
  • переулок Ковыльный, 1-17,
  • переулок Крыжановский, 1-28,
  • переулок Крушельницкой, 1-5А,
  • переулок Москеты, 1-11а,
  • переулок Неждановой, 1-8,
  • переулок Атаманского Ионы, 1-15,
  • переулок Павла Кравцова, 2,2б,
  • переулок Савранский, 5,9,
  • переулок Станишевской Марии, 1А-21,
  • переулок Сумской, 2-28,
  • переулок Шахтинский, 1-24,
  • переулок Шебелинский, 1-16,
  • просп. Князя Владимира Великого, 114/1, 122/1, 126/1, 128-130, 130/5, 151/корп.1, 155-159,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 18:00 - 20:00.

Центральный РЭС:

  • Балковская, 90, 92, 104, 175,
  • Дмитрия Иванова, 10, 25-59,
  • Колоничная, 1,
  • Колонтаевская, 1,
  • Литвака Бориса, 27-38.

Работы до 17:00.

  • Малая Арнаутская, 100-119,
  • Мечникова, 92-100,
  • Новощепной Ряд, 11,13,19,
  • Пантелеймоновская, 95,
  • Преображенская, 81, 83, 85,
  • Старопортофранковская, 107, 109, 113, 115, 117, 137, 139, 141, 143,
  • Хмельницкого Богдана, 4-14,
  • переулок 2-й Водяной, 11,
  • переулок Виноградный, 4-24,38,
  • переулок Книжный, 1-17, 21, 23.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

  • Королева Академика, 45/1, 47/КОРП.1; 51/1,53/1,
  • Чикаленко Евгения, 58/1, 60/2, 60/корп.1.

Работы до 17:00.

Графики света

Кроме того, сегодня, 12 ноября, с 00:00 до 23:59 запланированы почасовые отключения электроэнергии на 2—4 очередей из-за последствий ракетно-дроновых атак. Время и продолжительность отключений могут корректироваться. Отключения будут происходить по следующему графику:

Графіки відключень світла в Одесі на 12 листопада
Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК
Графіки відключень світла в Одесі на 12 листопада
Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, насколько украинские предприятия готовы к блэкаутам. Также мы писали о том, как сегодня действуют графики отключений света в Харькове.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
