Відключення світла в Одесі 12 листопада: планові роботи та наслідки ворожих атак

Фахівці ремонтують електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

У середу, 12 листопада, в Одесі тимчасово припинили електропостачання через планові технічні роботи. Крім того, у місті діють графіки відключень світла. Спеціалісти енергетичних служб працюють над усуненням пошкоджень, спричинених ворожими атаками, і роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення стабільного електропостачання.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

1-а лінія 2-й Лиманчик, 7, 15, 15а,

2-а лінія 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34а,

3-я лінія 2-й Лиманчик, 6-22,

4-а лінія 2-й Лиманчик, 7-22,

9-а лінія 2-й Лиманчик,

Четверта,

1-а Пересипська, 1,

28-ї Бригади, 2-27А,

4-а Пересипська, 1-36б,

Авангардна, 1-31,

Агрономічна, 1-85,

Ананіївська, 1-26А,

Біляївська, 11,11а,11б,

Висока, 1-20,

Вітрогонова, 32-44,

Отамана Головатого, 44-145,

Гріна, 26-41б,

Дальня, 1-23,

Дорожня, 1-22,

Івахненко Петра, 9,63,71-86А,

Клепацького Павла, 24,35_Б,

Професора Коровицького, 1-151,

Котлєєвська, 21-58Б,

Крашевського Юзефа, 20-52А,

Листяна, 1-13,

Літня, 1-41,

Марсельська, 42-58,

Мацієвської, 41-60а,

Металістів, 1-15,

Мирна, 1-29,

Наливна, 1, 4, 4а,

Нежданової, 1-129,

Нерубайська, 29-42а,

Нестеренка Віталія, 34-48А,

Обривиста, 1-22,

Озерна, 26-66,

Осіння, 1-12,

Павлодарського, 1-76,

Петренка, 21,

Савранська, 1-28,

Світла, 1-14,

Слобідська, 43-68,

Тарутинська, 11а,12,13,

Трусовська, 20-60Б,

Узікова Станіслава, 1-39,

Українська, 1-20,

Хавкіна, 2-74,

Хорошенко, 23А,

Чепіги Отамана, 33,35,83,104,

Червона, 2, 8,

Чорноморського Козацтва, 24-135,

Шполянська, 74-119,

Ядова, 58,

дорога Миколаївська, 305, 305а, 307, 309, 309А, 311,

пров. 1-й Пересипський, 1-19,

пров. 2-й Польовий, 5,

пров. Ковиловий, 1-17,

пров. Крижанівський, 1-28,

пров. Крушельницької, 1-5А,

пров. Москеті, 1-11а,

пров. Нежданової, 1-8,

пров. Отаманського Іони, 1-15,

пров. Павла Кравцова, 2,2б,

пров. Савранський, 5,9,

пров. Станішевської Марії, 1А-21,

пров. Сумський, 2-28,

пров. Шахтинський, 1-24,

пров. Шебелинський, 1-16,

просп. Князя Володимира Великого, 114/1, 122/1, 126/1, 128-130, 130/5, 151/корп.1, 155-159,

узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 18:00 — 20:00.

Центральний РЕМ:

Балківська, 90, 92, 104, 175,

Дмитра Іванова, 10, 25-59,

Колонічна, 1,

Колонтаївська, 1,

Літвака Бориса, 27-38.

Роботи до 17:00.

Мала Арнаутська, 100-119,

Мечникова, 92-100,

Новощепний Ряд, 11,13,19,

Пантелеймонівська, 95,

Преображенська, 81, 83, 85,

Старопортофранківська, 107, 109, 113, 115, 117, 137, 139, 141, 143,

Хмельницького Богдана, 4-14,

пров. 2-й Водяний, 11,

пров. Виноградний, 4-24,38,

пров. Книжний, 1-17, 21, 23.

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ:

Корольова Академіка, 45/1, 47/КОРП.1; 51/1,53/1,

Чикаленка Євгена, 58/1, 60/2, 60/корп.1.

Роботи до 17:00.

Графіки світла

Крім того, сьогодні, 12 листопада, з 00:00 до 23:59 заплановані погодинні відключення електроенергії на 2–4 черг через наслідки ракетно-дронових атак. Час і тривалість відключень можуть коригуватися. Відключення відбуватимуться за таким графіком:

Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК

Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, наскільки українські підприємства готові до блекаутів. Також ми писали про те, як сьогодні діють графіки відключень світла у Харкові.

