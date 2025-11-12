Відключення світла в Одесі 12 листопада: планові роботи та наслідки ворожих атак

Світла буде ще менше — в Одесі масштабні відключення
У середу, 12 листопада, в Одесі тимчасово припинили електропостачання через планові технічні роботи. Крім того, у місті діють графіки відключень світла. Спеціалісти енергетичних служб працюють над усуненням пошкоджень, спричинених ворожими атаками, і роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення стабільного електропостачання.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
Де немає світла в Одесі
Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:
Північний РЕМ:
- 1-а лінія 2-й Лиманчик, 7, 15, 15а,
- 2-а лінія 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34а,
- 3-я лінія 2-й Лиманчик, 6-22,
- 4-а лінія 2-й Лиманчик, 7-22,
- 9-а лінія 2-й Лиманчик,
- Четверта,
- 1-а Пересипська, 1,
- 28-ї Бригади, 2-27А,
- 4-а Пересипська, 1-36б,
- Авангардна, 1-31,
- Агрономічна, 1-85,
- Ананіївська, 1-26А,
- Біляївська, 11,11а,11б,
- Висока, 1-20,
- Вітрогонова, 32-44,
- Отамана Головатого, 44-145,
- Гріна, 26-41б,
- Дальня, 1-23,
- Дорожня, 1-22,
- Івахненко Петра, 9,63,71-86А,
- Клепацького Павла, 24,35_Б,
- Професора Коровицького, 1-151,
- Котлєєвська, 21-58Б,
- Крашевського Юзефа, 20-52А,
- Листяна, 1-13,
- Літня, 1-41,
- Марсельська, 42-58,
- Мацієвської, 41-60а,
- Металістів, 1-15,
- Мирна, 1-29,
- Наливна, 1, 4, 4а,
- Нежданової, 1-129,
- Нерубайська, 29-42а,
- Нестеренка Віталія, 34-48А,
- Обривиста, 1-22,
- Озерна, 26-66,
- Осіння, 1-12,
- Павлодарського, 1-76,
- Петренка, 21,
- Савранська, 1-28,
- Світла, 1-14,
- Слобідська, 43-68,
- Тарутинська, 11а,12,13,
- Трусовська, 20-60Б,
- Узікова Станіслава, 1-39,
- Українська, 1-20,
- Хавкіна, 2-74,
- Хорошенко, 23А,
- Чепіги Отамана, 33,35,83,104,
- Червона, 2, 8,
- Чорноморського Козацтва, 24-135,
- Шполянська, 74-119,
- Ядова, 58,
- дорога Миколаївська, 305, 305а, 307, 309, 309А, 311,
- пров. 1-й Пересипський, 1-19,
- пров. 2-й Польовий, 5,
- пров. Ковиловий, 1-17,
- пров. Крижанівський, 1-28,
- пров. Крушельницької, 1-5А,
- пров. Москеті, 1-11а,
- пров. Нежданової, 1-8,
- пров. Отаманського Іони, 1-15,
- пров. Павла Кравцова, 2,2б,
- пров. Савранський, 5,9,
- пров. Станішевської Марії, 1А-21,
- пров. Сумський, 2-28,
- пров. Шахтинський, 1-24,
- пров. Шебелинський, 1-16,
- просп. Князя Володимира Великого, 114/1, 122/1, 126/1, 128-130, 130/5, 151/корп.1, 155-159,
- узвіз 2-й Пересипський, 1-23.
Роботи до 18:00 — 20:00.
Центральний РЕМ:
- Балківська, 90, 92, 104, 175,
- Дмитра Іванова, 10, 25-59,
- Колонічна, 1,
- Колонтаївська, 1,
- Літвака Бориса, 27-38.
Роботи до 17:00.
- Мала Арнаутська, 100-119,
- Мечникова, 92-100,
- Новощепний Ряд, 11,13,19,
- Пантелеймонівська, 95,
- Преображенська, 81, 83, 85,
- Старопортофранківська, 107, 109, 113, 115, 117, 137, 139, 141, 143,
- Хмельницького Богдана, 4-14,
- пров. 2-й Водяний, 11,
- пров. Виноградний, 4-24,38,
- пров. Книжний, 1-17, 21, 23.
Роботи до 19:00.
Південний РЕМ:
- Корольова Академіка, 45/1, 47/КОРП.1; 51/1,53/1,
- Чикаленка Євгена, 58/1, 60/2, 60/корп.1.
Роботи до 17:00.
Графіки світла
Крім того, сьогодні, 12 листопада, з 00:00 до 23:59 заплановані погодинні відключення електроенергії на 2–4 черг через наслідки ракетно-дронових атак. Час і тривалість відключень можуть коригуватися. Відключення відбуватимуться за таким графіком:
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
