Україна
Світла буде ще менше — в Одесі масштабні відключення

Світла буде ще менше — в Одесі масштабні відключення

Дата публікації: 12 листопада 2025 09:51
Оновлено: 09:51
Відключення світла в Одесі 12 листопада: планові роботи та наслідки ворожих атак
Фахівці ремонтують електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

У середу, 12 листопада, в Одесі тимчасово припинили електропостачання через планові технічні роботи. Крім того, у місті діють графіки відключень світла. Спеціалісти енергетичних служб працюють над усуненням пошкоджень, спричинених ворожими атаками, і роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення стабільного електропостачання. 

Про це повідомили на офіційному каналі міста

Читайте також:

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • 1-а лінія 2-й Лиманчик, 7, 15, 15а,
  •  2-а лінія 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34а,
  •  3-я лінія 2-й Лиманчик, 6-22,
  •  4-а лінія 2-й Лиманчик, 7-22,
  •  9-а лінія 2-й Лиманчик,
  • Четверта,
  • 1-а Пересипська, 1,
  •  28-ї Бригади, 2-27А,
  •  4-а Пересипська, 1-36б,
  •  Авангардна, 1-31,
  • Агрономічна, 1-85,
  • Ананіївська, 1-26А,
  • Біляївська, 11,11а,11б,
  • Висока, 1-20,
  • Вітрогонова, 32-44,
  • Отамана Головатого, 44-145,
  • Гріна, 26-41б,
  • Дальня, 1-23,
  • Дорожня, 1-22,
  • Івахненко Петра, 9,63,71-86А,
  •  Клепацького Павла, 24,35_Б,
  •  Професора Коровицького, 1-151,
  • Котлєєвська, 21-58Б,
  •  Крашевського Юзефа, 20-52А,
  • Листяна, 1-13,
  • Літня, 1-41,
  • Марсельська, 42-58,
  • Мацієвської, 41-60а,
  •  Металістів, 1-15,
  • Мирна, 1-29,
  • Наливна, 1, 4, 4а,
  • Нежданової, 1-129,
  • Нерубайська, 29-42а,
  • Нестеренка Віталія, 34-48А,
  •  Обривиста, 1-22,
  • Озерна, 26-66,
  • Осіння, 1-12,
  • Павлодарського, 1-76,
  • Петренка, 21,
  • Савранська, 1-28,
  • Світла, 1-14,
  • Слобідська, 43-68,
  • Тарутинська, 11а,12,13,
  • Трусовська, 20-60Б,
  •  Узікова Станіслава, 1-39,
  • Українська, 1-20,
  • Хавкіна, 2-74,
  • Хорошенко, 23А,
  •  Чепіги Отамана, 33,35,83,104,
  • Червона, 2, 8,
  • Чорноморського Козацтва, 24-135,
  • Шполянська, 74-119,
  • Ядова, 58,
  • дорога Миколаївська, 305, 305а, 307, 309, 309А, 311,
  •  пров. 1-й Пересипський, 1-19,
  • пров. 2-й Польовий, 5,
  • пров. Ковиловий, 1-17,
  • пров. Крижанівський, 1-28,
  • пров. Крушельницької, 1-5А,
  •  пров. Москеті, 1-11а,
  •  пров. Нежданової, 1-8,
  • пров. Отаманського Іони, 1-15,
  • пров. Павла Кравцова, 2,2б,
  • пров. Савранський, 5,9,
  • пров. Станішевської Марії, 1А-21,
  • пров. Сумський, 2-28,
  • пров. Шахтинський, 1-24,
  • пров. Шебелинський, 1-16,
  • просп. Князя Володимира Великого, 114/1, 122/1, 126/1, 128-130, 130/5, 151/корп.1, 155-159,
  • узвіз 2-й Пересипський, 1-23. 

Роботи до 18:00 — 20:00.

Центральний РЕМ:

  • Балківська, 90, 92, 104, 175,
  • Дмитра Іванова, 10, 25-59,
  • Колонічна, 1,
  • Колонтаївська, 1,
  • Літвака Бориса, 27-38.

Роботи до 17:00.

  • Мала Арнаутська, 100-119,
  • Мечникова, 92-100,
  • Новощепний Ряд, 11,13,19,
  • Пантелеймонівська, 95,
  • Преображенська, 81, 83, 85,
  • Старопортофранківська, 107, 109, 113, 115, 117, 137, 139, 141, 143,
  •  Хмельницького Богдана, 4-14,
  • пров. 2-й Водяний, 11,
  • пров. Виноградний, 4-24,38,
  • пров. Книжний, 1-17, 21, 23. 

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ:

  • Корольова Академіка, 45/1, 47/КОРП.1; 51/1,53/1,
  • Чикаленка Євгена, 58/1, 60/2, 60/корп.1.

Роботи до 17:00.

Графіки світла

Крім того, сьогодні, 12 листопада, з 00:00 до 23:59 заплановані погодинні відключення електроенергії на 2–4 черг через наслідки ракетно-дронових атак. Час і тривалість відключень можуть коригуватися. Відключення відбуватимуться за таким графіком:

Графіки відключень світла в Одесі на 12 листопада
Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК
Графіки відключень світла в Одесі на 12 листопада
Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, наскільки українські підприємства готові до блекаутів. Також ми писали про те, як сьогодні діють графіки відключень світла у Харкові.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
