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Света не будет до самого вечера — кому в Одессе отключили электроснабжение

1 мая 2024 10:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Света не будет до самого вечера — кому в Одессе отключили электроснабжение
Энергетики проводят ремонт на сетях. Иллюстративное фото: ДТЭК
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 1 мая, некоторые одесситы, подключенные к центральной и южной энергораспределяющим сетям, остались без света. Энергетики сейчас проводят ремонтные работы и электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Южный РЭС:

  • Дача Ковалевского, 26, 28 — 69, 50а, 63, 67;
  • Магнитогорская, 3/корп.5, 4, 8;
  • пров. 1-й Магнитогорский, 3;
  • пров. Байдарочный, 3;
  • пров. Якорный, 3, 5;
  • Рыболовная Балка, 1д;
  • пров. Лодочный, 1 - 15.
  • Абрикосова, 4 — 16, 45 — 79/уч корп.12, 81 - 105;
  • Дубовая Роща, 2 — 57;
  • Лигинская (Макаренко), 1 — 33;
  • Писарева, 28 — 40;
  • Равенства, 88, 91, 98 — 104, 195;
  • пров. 1-й Равенства, 90;
  • пров. Абрикосовый, 1 — 29;
  • пров. Равенства, 92;
  • Фонтанская дорога, 106, 40;
  • пров. Янтарный, 6 — 8;
  • Тимирязева, 34.

Центральный РЭС:

  • Тираспольская, 11, 13, 15 - 19, 22 - 24;
  • Дегтярная, 3, 6, 8, 10;
  • Успенская, 76, 78, 80, 113, 115, 117, 125;
  • Кузнечная, 29, 31, 33, 40.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

О коммунальных услугах

Ранее мы сообщали, что в 2024 году правительство разрешило отключать электроэнергию бытовым потребителям, накопившим долги за жилищно-коммунальные услуги. Известно, кого из украинцев могут вызвать в суд за неоплату коммуналки, а кому списать долг.

Также писали, что поставщики природного газа обнародовали тарифы, по которым украинцы заплатят за потребленный ресурс в мае за апрель 2024 года. После чего завершится действие годовых тарифов и цены могут пересмотреть.

коммунальные услуги
Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
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