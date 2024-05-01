Світла не буде до самого вечора — кому в Одесі відключили електропостачання

Енергетики проводять ремонт на мережах. Ілюстративне фото: ДТЕК

Сьогодні, 1 травня, деякі одесити, які підключені до центральної та південної енергорозподільчих мереж, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Південний РЕМ:

Дача Ковалевського, 26, 28 — 69, 50а, 63, 67;

Магнітогорська, 3/корп.5, 4, 8;

пров. 1-й Магнітогорський, 3;

пров. Байдарочний, 3;

пров. Якірний, 3, 5;

Рибальська Балка, 1д;

пров. Човновий, 1 — 15.

Абрикосова, 4-16, 45-79/уч корп.12, 81 — 105;

Дубовий Гай, 2 — 57;

Лігінська (Макаренка), 1 — 33;

Писарева, 28 — 40;

Рівності, 88, 91, 98 — 104, 195;

пров. 1-й Рівності, 90;

пров. Абрикосовий, 1 — 29;

пров. Рівності, 92;

Фонтанська дорога, 106, 40;

пров. Янтарний, 6 — 8;

Тімірязєва, 34.

Центральний РЕМ:

Тираспільська, 11, 13, 15 — 19, 22 — 24;

Дігтярна, 3, 6, 8, 10;

Успенська, 76, 78, 80, 113, 115, 117, 125;

Ковальська, 29, 31, 33, 40.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.

Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.