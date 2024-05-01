Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Світла не буде до самого вечора — кому в Одесі відключили електропостачання arrow

Світла не буде до самого вечора — кому в Одесі відключили електропостачання

1 травня 2024 10:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Світла не буде до самого вечора — кому в Одесі відключили електропостачання
Енергетики проводять ремонт на мережах. Ілюстративне фото: ДТЕК
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 1 травня, деякі одесити, які підключені до центральної та південної енергорозподільчих мереж, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де не буде світла

Південний РЕМ:

  • Дача Ковалевського, 26, 28 — 69, 50а, 63, 67;
  • Магнітогорська, 3/корп.5, 4, 8;
  • пров. 1-й Магнітогорський, 3;
  • пров. Байдарочний, 3;
  • пров. Якірний, 3, 5;
  • Рибальська Балка, 1д;
  • пров. Човновий, 1 — 15.
  • Абрикосова, 4-16, 45-79/уч корп.12, 81 — 105;
  • Дубовий Гай, 2 — 57;
  • Лігінська (Макаренка), 1 — 33;
  • Писарева, 28 — 40;
  • Рівності, 88, 91, 98 — 104, 195;
  • пров. 1-й Рівності, 90;
  • пров. Абрикосовий, 1 — 29;
  • пров. Рівності, 92;
  • Фонтанська дорога, 106, 40;
  • пров. Янтарний, 6 — 8;
  • Тімірязєва, 34.

Центральний РЕМ:

  • Тираспільська, 11, 13, 15 — 19, 22 — 24;
  • Дігтярна, 3, 6, 8, 10;
  • Успенська, 76, 78, 80, 113, 115, 117, 125;
  • Ковальська, 29, 31, 33, 40.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг. 

Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.

комунальні послуги
Одеса
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
відключення світла
світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри