Світла не буде до самого вечора — кому в Одесі відключили електропостачання
Сьогодні, 1 травня, деякі одесити, які підключені до центральної та південної енергорозподільчих мереж, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Південний РЕМ:
- Дача Ковалевського, 26, 28 — 69, 50а, 63, 67;
- Магнітогорська, 3/корп.5, 4, 8;
- пров. 1-й Магнітогорський, 3;
- пров. Байдарочний, 3;
- пров. Якірний, 3, 5;
- Рибальська Балка, 1д;
- пров. Човновий, 1 — 15.
- Абрикосова, 4-16, 45-79/уч корп.12, 81 — 105;
- Дубовий Гай, 2 — 57;
- Лігінська (Макаренка), 1 — 33;
- Писарева, 28 — 40;
- Рівності, 88, 91, 98 — 104, 195;
- пров. 1-й Рівності, 90;
- пров. Абрикосовий, 1 — 29;
- пров. Рівності, 92;
- Фонтанська дорога, 106, 40;
- пров. Янтарний, 6 — 8;
- Тімірязєва, 34.
Центральний РЕМ:
- Тираспільська, 11, 13, 15 — 19, 22 — 24;
- Дігтярна, 3, 6, 8, 10;
- Успенська, 76, 78, 80, 113, 115, 117, 125;
- Ковальська, 29, 31, 33, 40.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Про комунальні послуги
Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.
Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.
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