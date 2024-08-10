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Свет будет не у всех — в Укрэнерго рассказали об отключении в Одессе на завтра

10 августа 2024 21:21
Рвачова Анастасия - редактор
Отключение света 11 августа: какая ситуация в Одесской области
Энергетики ремонтируют линии электропередачи. Фото: ДТЭК
Рвачова Анастасия - редактор

В Одесской области в воскресенье, 11 августа, почасовые отключения электроэнергии не прогнозируются. Однако в городе не исключены ремонтные работы на электросетях. Также в случае большой нагрузки на энергосистему страны могут ввести экстренные отключения.

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Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

Информация об отключении света. Фото: Укрэнерго
Информация об отключении света. Фото: Укрэнерго

Отключение света в Одесской области

Во время отключения график учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

  • Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
  • Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
  • Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.
Отключение света Одесса, группа 1
График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса, группа 2
График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

Энергетики отмечают, что пока нет угрозы отключения в светло-серой зоне. Однако одесситы все равно призывают не включать все мощные приборы одновременно и умеренно потреблять электроэнергию. Отметим, что энергетики призывают пользоваться техникой с 11:00 до 15:00.

Отключение света Одесса, группа 3
График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса, группа 4
График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота вViber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.
Отключение света Одесса, группа 5
График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса, группа 6
График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК

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