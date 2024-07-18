Графики отключений света в Одесской области завтра, 19 июля - ДТЭК

Человек зажигает свечи. Фото: Freepik

В Одесской области в пятницу, 19 июля, прогнозируются почасовые отключения электроэнергии на протяжении целых суток. Потребители должны быть разделены на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

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График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.

на графике. Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.

на графике. Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.

График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

Из-за жары до +40 °С возможно ограничение одновременно четырех групп потребителей. Это может привести к отключениям и в серой, и в светло-серой зонах графиков.

График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-боту в Viber;

чат-боту в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК

Напомним, что в связи с имеющимися проблемами, в Одессе активно стали говорить о необходимости собственной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Сейчас город запитывается от соседних регионов, что создает значительные проблемы.