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Свет по часам — какие графики будут в Одессе в субботу

6 декабря 2024 20:25
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Графики отключения света на 7 декабря в Одессе и области
Мужчина зажигает свечу. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В субботу, 7 декабря, в Одессе будут действовать стабилизационные отключения света. Это означает, что электроснабжение будет прекращено по графикам. Впрочем, время ограничений может изменяться в течение дня. Это зависит от ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Графика света. Фото: ДТЭК

График отключения света на 7 декабря

1 группа: отключение с 15:00 до 19:00.
2 группа: отключение с 09:00 до 11:00 и с 18:00 до 20:00.
3 группа: отключение с 19:00 до 21:00.
4 группа: отключение с 10:00 до 14:00.
5 группа: отключение с 13:00 до 16:00.
6 группа: свет будет весь день.

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесчины с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, раньше мы писали, когда ждать повышения цен на электроэнергию. Также мы сообщали, угрожают ли украинцам веерные отключения зимой.

Одесса Новости Одессы отключения света свет графики отключений света

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