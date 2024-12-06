Графики отключения света на 7 декабря в Одессе и области

Мужчина зажигает свечу. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 7 декабря, в Одессе будут действовать стабилизационные отключения света. Это означает, что электроснабжение будет прекращено по графикам. Впрочем, время ограничений может изменяться в течение дня. Это зависит от ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Графика света. Фото: ДТЭК

График отключения света на 7 декабря

1 группа: отключение с 15:00 до 19:00.

2 группа: отключение с 09:00 до 11:00 и с 18:00 до 20:00.

3 группа: отключение с 19:00 до 21:00.

4 группа: отключение с 10:00 до 14:00.

5 группа: отключение с 13:00 до 16:00.

6 группа: свет будет весь день.

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесчины с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, раньше мы писали, когда ждать повышения цен на электроэнергию. Также мы сообщали, угрожают ли украинцам веерные отключения зимой.