Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Світло за годинами — які графіки діятимуть в Одесі в суботу arrow

Світло за годинами — які графіки діятимуть в Одесі в суботу

6 грудня 2024 20:25
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Графіки відключень світла на 7 грудня в Одесі та області
Чоловік запалює свічку. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У суботу, 7 грудня, в Одесі діятимуть стабілізаційні відключення світла. Це означає, що електропостачання припинятимуть за графіками. Втім, час обмежень може змінюватися протягом дня. Це залежить від ситуації в енергосистемі.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

Читайте також:
Світло за годинами — які графіки діятимуть в Одесі в суботу - фото 1
Графіки світла. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на 7 грудня

1 група: відключення з 15:00 до 19:00.
2 група: відключення з 09:00 до 11:00 та з 18:00 до 20:00.
3 група: відключення з 19:00 до 21:00.
4 група: відключення з 10:00 до 14:00.
5 група: відключення з 13:00 до 16:00.
6 група: світло буде весь день.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одещини з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли чекати підвищення цін на електроенергію. Також ми повідомляли, чи загрожують українцям віялові відключення взимку. 

Одеса Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

20:34 У Тисі та в горах Румунії знайшли тіла чоловіків з України — фото

20:25 Світло за годинами — які графіки діятимуть в Одесі в суботу

20:22 Несподівані зливи — прогноз погоди в Україні на завтра

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

20:05 Цибуля почала падати в ціні — на скільки здешевшав овоч

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

19:55 Каладзе є маріонеткою — ексгравець збірної України

19:52 Єрмак зустрівся з радником прем'єра Великої Британії — деталі

20:34 У Тисі та в горах Румунії знайшли тіла чоловіків з України — фото

20:25 Світло за годинами — які графіки діятимуть в Одесі в суботу

20:22 Несподівані зливи — прогноз погоди в Україні на завтра

20:05 Цибуля почала падати в ціні — на скільки здешевшав овоч

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

19:55 Каладзе є маріонеткою — ексгравець збірної України

19:52 Єрмак зустрівся з радником прем'єра Великої Британії — деталі

19:17 В Укренерго кардинально змінили графіки відключень на суботу

19:04 Україну можуть поділити на три енергозони — що це означає

19:03 Окупанти атакували Запоріжжя, палає СТО — відео наслідків

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Text

13:00 Допомога від США та зустріч з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:54 В ДПСУ заявили про штурми РФ на двох напрямках — чи мають успіхи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут