Графіки відключень світла на 7 грудня в Одесі та області

Чоловік запалює свічку. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 7 грудня, в Одесі діятимуть стабілізаційні відключення світла. Це означає, що електропостачання припинятимуть за графіками. Втім, час обмежень може змінюватися протягом дня. Це залежить від ситуації в енергосистемі.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графіки світла. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на 7 грудня

1 група: відключення з 15:00 до 19:00.

2 група: відключення з 09:00 до 11:00 та з 18:00 до 20:00.

3 група: відключення з 19:00 до 21:00.

4 група: відключення з 10:00 до 14:00.

5 група: відключення з 13:00 до 16:00.

6 група: світло буде весь день.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одещини з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли чекати підвищення цін на електроенергію. Також ми повідомляли, чи загрожують українцям віялові відключення взимку.