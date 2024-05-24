Свет по графику — у кого из одесситов сегодня не будет электроснабжения

Тысячи одесситов остались сегодня, 24 мая, без света. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 24 мая, на всей территории Одесщины в течение суток будут действовать стабилизационные отключения света из-за большой нагрузки на электросистему. Кроме того, энергетики проводят ремонтные работы на сетях, поэтому у многих одесситов света не будет до 19:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает прессслужба ДТЭК Одесские электросети.

Читайте также:

Стабилизационные отключения

График стабилизационных отключений в Одесской области сегодня, 24 мая, будет действовать на протяжении всех суток. Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать об отключении по вашему адресу по ссылке.

График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.

на графике. Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.

на графике. Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.

Где не будет света из-за плановых работ

Центральный РЭС:

Черняховского, 1 — 4;

пров. Педагогический, 4 — 6;

пров. Тополиный, 1 — 17;

Фонтанская дор., 25 — 41;

Пров. Морской, 2 — 29;

Валерия Самофалова (Каманина), 1 — 25;

Кортацци Переулок (Пер. Каманина), 1 — 4;

Кольцевая, 8, 8А;

пер. Хрустальный, 1 — 10;

Тенистая, 24 — 34;

Педагогическая, 2 — 52;

Клубничная, 6;

Балтиморская (Посмитного), 1 — 12;

пер. Клубничный, 1 — 23;

пер. Северный, 3 — 12;

пер. Курортный, 2 — 5;

пер. Университетский, 1;

пер. Гагаринский, 31;

пер. Экономический, 2;

И. Франко, 51;

Академическая, 6 — 26;

просп. Шевченко, 33;

Французский б-р, 48 — 89;

пер. Светлый, 1 — 14;

Солнечная, 4 — 8;

пер. Санаторный, 6А;

Гранатная, 20Б;

Кленовая, 2 — 13;

Черняховского, 3 — 24;

Добровольцев (М. Говорова), 10Б, 26/4;

Северная, 14;

пер. Северный, 14;

Тенистая, 2 — 16;

Фонтанская дор., 49/1;

Педагогическая, 16 — 44;

пер. Клубничный, 12, 18;

Тупик Волна, 7 — 10;

Генуэзская, 20.

Работы до 20:00

Южный РЭС:

Абрикосова, 4 — 53;

Дубовая Роща, 2 — 57;

Лигинская (Макаренко), 1 — 33;

Бориса Эдуардса (Писарева), 28 — 40;

Равенства, 88 — 195;

пер. 1-й Равенства, 90, 92;

пер. Абрикосовый, 1 — 29;

Фонтанская дор., 106/К.37, 40;

пер. Янтарный, 6 — 8;

Айвазовского (Тимирезева), 34;

Авд.-Черноморского, 24 — 159;

Жаботинского, 1 — 57;

Леся Курбаса (Петрашевского), 1 — 36;

Ю. Геллера, 12 — 90;

пер. 3-й Проектируемый, 3 — 5;

Гвардейская, 7 — 21;

Чубаевская, 8 — 12;

Бригадная, 23 — 55;

пер. Костеловской, 2 — 8;

Неделина, 1 — 97;

Штурвальная, 15 — 21;

Дача Ковалевского, 20 — 83;

Михаила Врубеля (Магнитогорская), 18 — 28;

М. Гумилева, 1 — 4;

Худ. Федорова, 1 — 37;

пер. 1-й Колхозный, 2, 2А;

пер. Бредовый, 1/1;

Балтиморская (Посмитного), 6 — 33;

Леваневского, 1 — 9;

Фонтанская дор., 14 — 75;

Толвинского Переулок (Тупик Леваневского), 1/3;

И. Франко, 7 — 55;

Неделина, 44 — 111;

Окружная, 2 — 20;

Бригадная, 4 — 5, 43 — 101;

Леся Курбаса (Петрашевского), 17 — 22;

Штурвальная, 17А;

Контр-адмир. Лунина, 7А, 7Б;

Мачтовая, 18 — 22;

просп. Адмиральский, 3 — 17;

Авд.-Черноморского, 1 — 21;

пер. Клубничный, 8 — 31;

Педагогическая, 25 — 62;

Урожайная, 1 — 38;

Калиновая (Тупик Байкал), 2 — 8;

пер. Костеловской, 6/1, 6В;

Валерия Самофалова (Каманина), 3;

Тупик Виноградный, 1 — 7;

пер. Мореходный, 13;

пер. Аркадиевский, 4 — 6;

Чубаевская, 1 — 17;

пер. Граничный, 16 — 37;

Бернардация, 5 — 37;

Докова, 19;

Судостроительная, 11;

Трудовая, 2 — 16;

Гераниева, 2;

Г. Пограничников, 4;

пер. Педагогический, 3 — 4;

пер. 4-й, 5-й Проектируемый, 4 — 8;

Гвардейская, 1 — 4;

пер. И. Франко, 1 — 13;

Кондрашина, 11 — 39.

Работы до 20:00

Северный РЭС:

Р. Шухевича, 9 — 36;

С. Ядова, 51 — 61;

Шилова, 29 — 42;

Куницы, 5 — 17;

Одесская, 12 — 58.

Работы до 18:00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Мы писали, что в Украине с 1 июня 2024 года прибавится должников за жилищно-коммунальные услуги. Давление на кошельки украинцев неизбежно вырастет, поскольку ожидается повышение одного из тарифов.