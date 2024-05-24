Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Свет по графику — у кого из одесситов сегодня не будет электроснабжения arrow

Свет по графику — у кого из одесситов сегодня не будет электроснабжения

24 мая 2024 09:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Свет по графику — у кого из одесситов сегодня не будет электроснабжения
Тысячи одесситов остались сегодня, 24 мая, без света. Иллюстративное фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 24 мая, на всей территории Одесщины в течение суток будут действовать стабилизационные отключения света из-за большой нагрузки на электросистему. Кроме того, энергетики проводят ремонтные работы на сетях, поэтому у многих одесситов света не будет до 19:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает прессслужба ДТЭК Одесские электросети.

Читайте также:

Стабилизационные отключения

График стабилизационных отключений в Одесской области сегодня, 24 мая, будет действовать на протяжении всех суток. Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать об отключении по вашему адресу по ссылке.

График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

  • Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
  • Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
  • Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.

Где не будет света из-за плановых работ

Центральный РЭС:

  • Черняховского, 1 — 4;
  • пров. Педагогический, 4 — 6;
  • пров. Тополиный, 1 — 17;
  • Фонтанская дор., 25 — 41;
  • Пров. Морской, 2 — 29;
  • Валерия Самофалова (Каманина), 1 — 25;
  • Кортацци Переулок (Пер. Каманина), 1 — 4;
  • Кольцевая, 8, 8А;
  • пер. Хрустальный, 1 — 10;
  • Тенистая, 24 — 34;
  • Педагогическая, 2 — 52;
  • Клубничная, 6;
  • Балтиморская (Посмитного), 1 — 12;
  • пер. Клубничный, 1 — 23;
  • пер. Северный, 3 — 12;
  • пер. Курортный, 2 — 5;
  • пер. Университетский, 1;
  • пер. Гагаринский, 31;
  • пер. Экономический, 2;
  • И. Франко, 51;
  • Академическая, 6 — 26;
  • просп. Шевченко, 33;
  • Французский б-р, 48 — 89;
  • пер. Светлый, 1 — 14;
  • Солнечная, 4 — 8;
  • пер. Санаторный, 6А;
  • Гранатная, 20Б;
  • Кленовая, 2 — 13;
  • Черняховского, 3 — 24;
  • Добровольцев (М. Говорова), 10Б, 26/4;
  • Северная, 14;
  • пер. Северный, 14;
  • Тенистая, 2 — 16;
  • Фонтанская дор., 49/1;
  • Педагогическая, 16 — 44;
  • пер. Клубничный, 12, 18;
  • Тупик Волна, 7 — 10;
  • Генуэзская, 20.
    Работы до 20:00

Южный РЭС:

  • Абрикосова, 4 — 53;
  • Дубовая Роща, 2 — 57;
  • Лигинская (Макаренко), 1 — 33;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28 — 40;
  • Равенства, 88 — 195;
  • пер. 1-й Равенства, 90, 92;
  • пер. Абрикосовый, 1 — 29;
  • Фонтанская дор., 106/К.37, 40;
  • пер. Янтарный, 6 — 8;
  • Айвазовского (Тимирезева), 34;
  • Авд.-Черноморского, 24 — 159;
  • Жаботинского, 1 — 57;
  • Леся Курбаса (Петрашевского), 1 — 36;
  • Ю. Геллера, 12 — 90;
  • пер. 3-й Проектируемый, 3 — 5;
  • Гвардейская, 7 — 21;
  • Чубаевская, 8 — 12;
  • Бригадная, 23 — 55;
  • пер. Костеловской, 2 — 8;
  • Неделина, 1 — 97;
  • Штурвальная, 15 — 21;
  • Дача Ковалевского, 20 — 83;
  • Михаила Врубеля (Магнитогорская), 18 — 28;
  • М. Гумилева, 1 — 4;
  • Худ. Федорова, 1 — 37;
  • пер. 1-й Колхозный, 2, 2А;
  • пер. Бредовый, 1/1;
  • Балтиморская (Посмитного), 6 — 33;
  • Леваневского, 1 — 9;
  • Фонтанская дор., 14 — 75;
  • Толвинского Переулок (Тупик Леваневского), 1/3;
  • И. Франко, 7 — 55;
  • Неделина, 44 — 111;
  • Окружная, 2 — 20;
  • Бригадная, 4 — 5, 43 — 101;
  • Леся Курбаса (Петрашевского), 17 — 22;
  • Штурвальная, 17А;
  • Контр-адмир. Лунина, 7А, 7Б;
  • Мачтовая, 18 — 22;
  • просп. Адмиральский, 3 — 17;
  • Авд.-Черноморского, 1 — 21;
  • пер. Клубничный, 8 — 31;
  • Педагогическая, 25 — 62;
  • Урожайная, 1 — 38;
  • Калиновая (Тупик Байкал), 2 — 8;
  • пер. Костеловской, 6/1, 6В;
  • Валерия Самофалова (Каманина), 3;
  • Тупик Виноградный, 1 — 7;
  • пер. Мореходный, 13;
  • пер. Аркадиевский, 4 — 6;
  • Чубаевская, 1 — 17;
  • пер. Граничный, 16 — 37;
  • Бернардация, 5 — 37;
  • Докова, 19;
  • Судостроительная, 11;
  • Трудовая, 2 — 16;
  • Гераниева, 2;
  • Г. Пограничников, 4;
  • пер. Педагогический, 3 — 4;
  • пер. 4-й, 5-й Проектируемый, 4 — 8;
  • Гвардейская, 1 — 4;
  • пер. И. Франко, 1 — 13;
  • Кондрашина, 11 — 39.
    Работы до 20:00

Северный РЭС:

  • Р. Шухевича, 9 — 36;
  • С. Ядова, 51 — 61;
  • Шилова, 29 — 42;
  • Куницы, 5 — 17;
  • Одесская, 12 — 58.
    Работы до 18:00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Мы писали, что в Украине с 1 июня 2024 года прибавится должников за жилищно-коммунальные услуги. Давление на кошельки украинцев неизбежно вырастет, поскольку ожидается повышение одного из тарифов.

коммунальные услуги
Одесса
электроэнергия
Одесская область
электроснабжение
Одесская ОГА
Новости Одессы
отключения света
свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

19 мая 2024

17:07 Лунин станет игроком известного клуба — Реал не сможет удержать украинца