Світло за графіком — у кого з одеситів сьогодні не буде електропостачання

Тисячі одеситів залишилися сьогодні, 24 травня, без світла. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 24 травня, на всій території Одещини протягом доби діятимуть стабілізаційні відключення світла через велике навантаження на електросистему. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому у багатьох одеситів світла не буде до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.

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Стабілізаційні відключення

Графік стабілізаційних відключень в Одеській області сьогодні, 24 травня, діятиме протягом усієї доби. Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подання світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись про відключення за вашою адресою за посиланням.

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.

на графіку. Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.

на графіку. Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.

Де не буде світла через планові роботи

Центральний РЕМ:

Черняховського, 1 — 4;

пров. Педагогічний, 4 — 6;

пров. Тополиний, 1 — 17;

Фонтанська дор., 25 — 41;

Пров. Морський, 2 — 29;

Валерія Самофалова (Каманіна), 1 — 25;

Кортацці Провулок (Пров. Каманіна), 1 — 4;

Кільцева, 8, 8А;

пров. Кришталевий, 1 — 10;

Тіниста, 24 — 34;

Педагогічна, 2 — 52;

Полунична, 6;

Балтиморська (Посмітного), 1 — 12;

пров. Полуничний, 1 — 23;

пров. Північний, 3 — 12;

пров. Курортний, 2 — 5;

пров. Університетський, 1;

пров. Гагарінський, 31;

пров. Економічний, 2;

І. Франка, 51;

Академічна, 6 — 26;

просп. Шевченка, 33;

Французький б-р, 48 — 89;

пров. Світлий, 1 — 14;

Сонячна, 4 — 8;

пров. Санаторний, 6А;

Гранатна, 20Б;

Кленова, 2 — 13;

Черняховського, 3-24;

Добровольців (М. Говорова), 10Б, 26/4;

Північна, 14;

пров. Північний, 14;

Тіниста, 2 — 16;

Фонтанська дор., 49/1;

Педагогічна, 16 — 44;

пров. Полуничний, 12, 18;

Тупик Хвиля, 7 —10;

Генуезька, 20.

Роботи до 20:00

Південний РЕМ:

Абрикосова, 4 — 53;

Дубовий Гай, 2 — 57;

Лігінська (Макаренка), 1 — 33;

Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40;

Рівності, 88 — 195;

пров. 1-й Рівності, 90, 92;

пров. Абрикосовий, 1 — 29;

Фонтанська дор., 106/К.37, 40;

пров. Янтарний, 6 — 8;

Айвазовського (Тимірязєва), 34;

Авд.-Чорноморського, 24 — 159;

Жаботинського, 1 — 57;

Леся Курбаса (Петрашевського), 1 — 36;

Ю. Геллера, 12 — 90;

Пров. 3-й Проектований, 3 — 5;

Гвардійська, 7 — 21;

Чубаївська, 8 — 12;

Бригадна, 23 — 55;

пров. Костеловської, 2 — 8;

Недєліна, 1 — 97;

Штурвальна, 15 — 21;

Дача Ковалевського, 20 — 83;

Михайла Врубеля (Магнітогорська), 18 — 28;

М. Гумільова, 1 — 4;

Худ. Федорова, 1 — 37;

пров. 1-й Колгоспний, 2, 2А;

пров. Маячний, 1/1;

Балтиморська (Посмітного), 6 — 33;

Леваневського, 1 — 9;

Фонтанська дор., 14 — 75;

Толвінського Провулок (Тупик Леваневського), 1/3;

І. Франка, 7 — 55;

Недєліна, 44 — 111;

Окружна, 2 — 20;

Бригадна, 4 — 5, 43 — 101;

Леся Курбаса (Петрашевського), 17 — 22;

Штурвальна, 17А;

Контр-Адмір. Луніна, 7А, 7Б;

Щоглова, 18 — 22;

просп. Адміральський, 3 — 17;

Авд.-Чорноморського, 1 — 21;

пров. Полуничний, 8 — 31;

Педагогічна, 25 — 62;

Урожайна, 1 — 38;

Калинова (Тупик Байкал), 2 — 8;

пров. Костеловської, 6/1, 6В;

Валерія Самофалова (Каманіна), 3;

Тупик Виноградний, 1 — 7;

пров. Морехідний, 13;

пров. Аркадіївський, 4 — 6;

Чубаївська, 1 — 17;

пров. Кордонний, 16 — 37;

Бернардацці, 5 — 37;

Докова, 19;

Суднобудівна, 11;

Трудова, 2 — 16;

Геранієва, 2;

Г. Прикордонників, 4;

пров. Педагогічний, 3 — 4;

пров. 4-й, 5-й Проектований, 4 — 8;

Гвардійська, 1 — 4;

пров. І. Франка, 1 — 13;

Кондрашина, 11 — 39.

Роботи до 20:00

Північний РЕМ:

Р. Шухевича, 9 — 36;

С. Ядова, 51 — 61;

Шилова, 29 — 42;

Куниці, 5 — 17;

Одеська, 12 — 58.

Роботи до 18:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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