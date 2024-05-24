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Світло за графіком — у кого з одеситів сьогодні не буде електропостачання

24 травня 2024 09:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Світло за графіком — у кого з одеситів сьогодні не буде електропостачання
Тисячі одеситів залишилися сьогодні, 24 травня, без світла. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 24 травня, на всій території Одещини протягом доби діятимуть стабілізаційні відключення світла через велике навантаження на електросистему. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому у багатьох одеситів світла не буде до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.

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Стабілізаційні відключення 

Графік стабілізаційних відключень в Одеській області сьогодні, 24 травня, діятиме протягом усієї доби. Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подання світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись про відключення за вашою адресою за посиланням.

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

  • Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
  • Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
  • Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.  

Де не буде світла через планові роботи

Центральний РЕМ:

  • Черняховського, 1 — 4;  
  • пров. Педагогічний, 4 — 6;  
  • пров. Тополиний, 1 — 17;  
  • Фонтанська дор., 25 — 41;  
  • Пров. Морський, 2 — 29;  
  • Валерія Самофалова (Каманіна), 1 — 25;
  • Кортацці Провулок (Пров. Каманіна), 1 — 4;  
  • Кільцева, 8, 8А;  
  • пров. Кришталевий, 1 — 10;  
  • Тіниста, 24 — 34;  
  • Педагогічна, 2 — 52;  
  • Полунична, 6;  
  • Балтиморська (Посмітного), 1 — 12;  
  • пров. Полуничний, 1 — 23;  
  • пров. Північний, 3 — 12;  
  • пров. Курортний, 2 — 5;  
  • пров. Університетський, 1;  
  • пров. Гагарінський, 31;  
  • пров. Економічний, 2;  
  • І. Франка, 51;  
  • Академічна, 6 — 26;  
  • просп. Шевченка, 33;  
  • Французький б-р, 48 — 89;  
  • пров. Світлий, 1 — 14;  
  • Сонячна, 4 — 8;  
  • пров. Санаторний, 6А;  
  • Гранатна, 20Б;  
  • Кленова, 2 — 13;  
  • Черняховського, 3-24;  
  • Добровольців (М. Говорова), 10Б, 26/4;  
  • Північна, 14;  
  • пров. Північний, 14;  
  • Тіниста, 2 — 16;  
  • Фонтанська дор., 49/1;  
  • Педагогічна, 16 — 44;  
  • пров. Полуничний, 12, 18;  
  • Тупик Хвиля, 7 —10;  
  • Генуезька, 20.  
    Роботи до 20:00

Південний РЕМ:

  • Абрикосова, 4 — 53;  
  • Дубовий Гай, 2 — 57;  
  • Лігінська (Макаренка), 1 — 33;  
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40;  
  • Рівності, 88 — 195;  
  • пров. 1-й Рівності, 90, 92;  
  • пров. Абрикосовий, 1 — 29;  
  • Фонтанська дор., 106/К.37, 40;  
  • пров. Янтарний, 6 — 8;  
  • Айвазовського (Тимірязєва), 34;  
  • Авд.-Чорноморського, 24 — 159;  
  • Жаботинського, 1 — 57;  
  • Леся Курбаса (Петрашевського), 1 — 36;  
  • Ю. Геллера, 12 — 90;  
  • Пров. 3-й Проектований, 3 — 5;  
  • Гвардійська, 7 — 21;  
  • Чубаївська, 8 — 12;  
  • Бригадна, 23 — 55;  
  • пров. Костеловської, 2 — 8;  
  • Недєліна, 1 — 97;  
  • Штурвальна, 15 — 21;  
  • Дача Ковалевського, 20 — 83;  
  • Михайла Врубеля (Магнітогорська), 18 — 28;  
  • М. Гумільова, 1 — 4;  
  • Худ. Федорова, 1 — 37;  
  • пров. 1-й Колгоспний, 2, 2А;  
  • пров. Маячний, 1/1;  
  • Балтиморська (Посмітного), 6 — 33;  
  • Леваневського, 1 — 9;  
  • Фонтанська дор., 14 — 75;  
  • Толвінського Провулок (Тупик Леваневського), 1/3;  
  • І. Франка, 7 — 55;  
  • Недєліна, 44 — 111;  
  • Окружна, 2 — 20;  
  • Бригадна, 4 — 5, 43 — 101;  
  • Леся Курбаса (Петрашевського), 17 — 22;  
  • Штурвальна, 17А;  
  • Контр-Адмір. Луніна, 7А, 7Б;  
  • Щоглова, 18 — 22;  
  • просп. Адміральський, 3 — 17;  
  • Авд.-Чорноморського, 1 — 21;  
  • пров. Полуничний, 8 — 31;  
  • Педагогічна, 25 — 62;  
  • Урожайна, 1 — 38;  
  • Калинова (Тупик Байкал), 2 — 8;  
  • пров. Костеловської, 6/1, 6В;  
  • Валерія Самофалова (Каманіна), 3;  
  • Тупик Виноградний, 1 — 7;  
  • пров. Морехідний, 13;  
  • пров. Аркадіївський, 4 — 6;  
  • Чубаївська, 1 — 17;  
  • пров. Кордонний, 16 — 37;  
  • Бернардацці, 5 — 37;  
  • Докова, 19;  
  • Суднобудівна, 11;  
  • Трудова, 2 — 16;  
  • Геранієва, 2;  
  • Г. Прикордонників, 4;  
  • пров. Педагогічний, 3 — 4;  
  • пров. 4-й, 5-й Проектований, 4 — 8;  
  • Гвардійська, 1 — 4;  
  • пров. І. Франка, 1 — 13;  
  • Кондрашина, 11 — 39.  
    Роботи до 20:00

Північний РЕМ:

  • Р. Шухевича, 9 — 36;  
  • С. Ядова, 51 — 61;  
  • Шилова, 29 — 42;  
  • Куниці, 5 — 17;  
  • Одеська, 12 — 58.  
    Роботи до 18:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Ми писали, що в Україні з 1 червня 2024 року побільшає боржників за житлово-комунальні послуги. Тиск на гаманці українців неминуче зросте, оскільки очікується підвищення одного з тарифів.

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Одеська ОДА
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