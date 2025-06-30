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Главная Одесса Свитолина на Уимблдоне победила соперницу из Венгрии — что дальше

Свитолина на Уимблдоне победила соперницу из Венгрии — что дальше

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 15:52
Победа одесситки Элины Свитолиной на турнире по теннису в Уимблдоне - как это было
Элина Свитолина. Фото: Большой теннис Украины

Международный турнир по теннису в Уимблдоне начался с победы одесситки Элины Свитолиной. Спортсменка соревновалась более часа и в очередной раз продемонстрировала свое мастерство во владении ракеткой.

Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.

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Победа Свитолиной

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина (№13 WTA) уверенно победила Анну Бондарь из Венгрии. Соперницы провели на теннисном корте 1 час 3 минуты и завершили игру со счетом 6:3 против 6:1 в пользу одесситки.

Добавим, во втором раунде Уимблдона Элина Свитолина сыграет с победительницей предыдущего противостояния Варварой Грачевой из Франции.

Международный турнир начался с победы одесситки Свитолиной - фото 1
Сообщение о победе. Фото: скриншот поста Федерации Тенниса Украины

Турнир в Уимблдоне

В Лондоне 30 июня стартовала основная сетка Уимблдона — третьего в сезоне теннисного турнира серии Gand Slam. Общий призовой фонд соревнований составляет £21,902,000. Спортивное мероприятие продлится до 13 июля включительно.

Напомним, недавно мы писали о том, что футблист Динамо вошел в список "Топ-100 лучших игроков". А также о победе женской сборной Украины по волейболу.

Одесса спорт Элина Свитолина Новости Одессы Теннис
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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