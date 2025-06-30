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Головна Одеса Світоліна на Вімблдоні перемогла суперницю з Угорщини — що далі

Світоліна на Вімблдоні перемогла суперницю з Угорщини — що далі

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 15:52
Перемога одеситки Еліни Світоліної на турнірі з тенісу у Вімблдоні - як це було
Еліна Світоліна. Фото: Великий теніс України

Міжнародний турнір з тенісу у Вімблдоні розпочався з перемоги одеситки Еліни Світоліної. Спортсменка змагалася із суперницею понад годину та в черговий раз довела свою майстерність у володінні ракеткою.

Про це повідомляє Федерація Тенісу України.

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Перемога Світоліної

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна (№13 WTA) упевнено перемогла Анну Бондар з Угорщини. Суперниці провели на тенісному корті 1 годину 3 хвилини та завершили гру з рахунком 6:3 проти 6:1 на користь одеситки.

Додамо, у другому раунді Вімблдона Еліна Світоліна зіграє з переможницею минулого протистояння Варварою Грачовою із Франції.

Міжнародний турнір розпочався з перемоги одеситки Світоліної - фото 1
Повідомлення про перемогу. Фото: скриншот посту Федерації Тенісу України

Турнір у Вімблдоні

 

У Лондоні 30 червня стартувала основна сітка Віімблдона — третього у сезоні тенісного турніру серії Gand Slam. Загальний призовий фонд змагань складає £21,902,000. Спортивний захід триватиме до 13 липня включно.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що футбліст Динамо війшов у список "Топ-100 кращих гравців". А також про перемогу жіночої збірної України з волейболу.

Одеса спорт Еліна Світоліна Новини Одеси Теніс
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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