Перемога одеситки Еліни Світоліної на турнірі з тенісу у Вімблдоні - як це було

Світоліна на Вімблдоні перемогла суперницю з Угорщини — що далі
Міжнародний турнір з тенісу у Вімблдоні розпочався з перемоги одеситки Еліни Світоліної. Спортсменка змагалася із суперницею понад годину та в черговий раз довела свою майстерність у володінні ракеткою.
Про це повідомляє Федерація Тенісу України.
Перемога Світоліної
Перша "ракетка" України Еліна Світоліна (№13 WTA) упевнено перемогла Анну Бондар з Угорщини. Суперниці провели на тенісному корті 1 годину 3 хвилини та завершили гру з рахунком 6:3 проти 6:1 на користь одеситки.
Додамо, у другому раунді Вімблдона Еліна Світоліна зіграє з переможницею минулого протистояння Варварою Грачовою із Франції.
Турнір у Вімблдоні
У Лондоні 30 червня стартувала основна сітка Віімблдона — третього у сезоні тенісного турніру серії Gand Slam. Загальний призовий фонд змагань складає £21,902,000. Спортивний захід триватиме до 13 липня включно.
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