Сырский раскрыл намерения РФ относительно Одессы и рассказал об успехах ВСУ — детали

Сырский раскрыл намерения РФ захватить Одессу в прошлом году
Среди ключевых целей России в прошлом году был захват Одессы и полное лишение Украины выхода к морю. Впрочем, украинские Силы обороны сорвали эти планы и не допустили стратегических прорывов.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во вторник, 13 января.
Сырский оценил результаты ВСУ на фронте
Главнокомандующий подчеркнул, что прошлый год стал для Украины чрезвычайно тяжелым испытанием.
"Российский агрессор стремился завершить войну против Украины — но планировал завершить разгромом, навязав нам свои условия с позиции силы. Пытался захватить остальные территории Донецкой, Луганской, Запорожской областей, правобережье Херсонщины, имел намерения выйти к Одессе, чтобы вообще отрезать нам выход к морю", — заявил Сырский.
Главнокомандующий подчеркнул, что Силы обороны Украины не допустили критических прорывов противника и сорвали его стратегические планы. Украинские военные неоднократно заставляли врага откладывать запланированные операции, удерживая ключевые позиции на фронте.
"Выстояли. Потому что наши воины работали на пределе, с полной самоотдачей, нанося оккупантам максимальные потери и сократив в течение года вражескую армию более чем на 418 тысяч человек убитыми и ранеными. Благодаря результативной боевой работе Сил обороны противник уже длительное время не имеет возможности нарастить свою группировку — ведь мы ежемесячно уничтожаем уже больше российских военных, чем страна-агрессор призывает. В то же время, в течение 2025 года нам удалось уменьшить число собственных потерь личного состава на 13%", — сообщил генерал.
Напомним, Александр Сырский обсудил с Великобританией и США потребности украинской ПВО на фоне усиления атак РФ.
А также в армии рассказали, как изменилась тактика россиян на фронте из-за ухудшения погодных условий.
Читайте Новини.LIVE!