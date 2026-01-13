Видео
Главная Одесса Сырский раскрыл намерения РФ захватить Одессу в прошлом году

Сырский раскрыл намерения РФ захватить Одессу в прошлом году

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 13:34
Сырский раскрыл намерения РФ относительно Одессы и рассказал об успехах ВСУ — детали
Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Среди ключевых целей России в прошлом году был захват Одессы и полное лишение Украины выхода к морю. Впрочем, украинские Силы обороны сорвали эти планы и не допустили стратегических прорывов.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во вторник, 13 января.

Читайте также:

Сырский оценил результаты ВСУ на фронте

Главнокомандующий подчеркнул, что прошлый год стал для Украины чрезвычайно тяжелым испытанием.

"Российский агрессор стремился завершить войну против Украины — но планировал завершить разгромом, навязав нам свои условия с позиции силы. Пытался захватить остальные территории Донецкой, Луганской, Запорожской областей, правобережье Херсонщины, имел намерения выйти к Одессе, чтобы вообще отрезать нам выход к морю", — заявил Сырский.

Главнокомандующий подчеркнул, что Силы обороны Украины не допустили критических прорывов противника и сорвали его стратегические планы. Украинские военные неоднократно заставляли врага откладывать запланированные операции, удерживая ключевые позиции на фронте.

"Выстояли. Потому что наши воины работали на пределе, с полной самоотдачей, нанося оккупантам максимальные потери и сократив в течение года вражескую армию более чем на 418 тысяч человек убитыми и ранеными. Благодаря результативной боевой работе Сил обороны противник уже длительное время не имеет возможности нарастить свою группировку — ведь мы ежемесячно уничтожаем уже больше российских военных, чем страна-агрессор призывает. В то же время, в течение 2025 года нам удалось уменьшить число собственных потерь личного состава на 13%", — сообщил генерал.

Напомним, Александр Сырский обсудил с Великобританией и США потребности украинской ПВО на фоне усиления атак РФ.

А также в армии рассказали, как изменилась тактика россиян на фронте из-за ухудшения погодных условий.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
