Сирський розкрив наміри РФ щодо Одеси та розповів про успіхи ЗСУ — деталі

Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Серед ключових цілей Росії минулого року було захоплення Одеси та повне позбавлення України виходу до моря. Втім, українські Сили оборони зірвали ці плани та не допустили стратегічних проривів.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у вівторок, 13 січня.

Реклама

Читайте також:

Сирський оцінив результати ЗСУ на фронті

Головнокомандувач наголосив, що минулий рік став для України надзвичайно важким випробуванням.

"Російський агресор прагнув завершити війну проти України — але планував завершити розгромом, нав'язавши нам свої умови з позиції сили. Намагався захопити решту територій Донецької, Луганської, Запорізької областей, правобережжя Херсонщини, мав наміри вийти до Одеси, щоб взагалі відрізати нам вихід до моря", — заявив Сирський.

Головнокомандувач підкреслив, що Сили оборони України не допустили критичних проривів противника та зірвали його стратегічні плани. Українські військові неодноразово змушували ворога відкладати заплановані операції, утримуючи ключові позиції на фронті.

"Вистояли. Бо наші воїни працювали на межі, з повною самовіддачею, завдаючи окупантам максимальних втрат та скоротивши протягом року ворожу армію більш ніж на 418 тисяч осіб убитими й пораненими. Завдяки результативній бойовій роботі Сил оборони противник уже тривалий час не має змоги наростити своє угруповання — адже ми щомісяця нищимо вже більше російських військових, ніж країна-агресор призиває.

Водночас, упродовж 2025 року нам вдалося зменшити число власних втрат особового складу на 13%", — повідомив генерал.

Нагадаємо, Олександр Сирський обговорив із Великою Британією та США потреби української ППО на тлі посилення атак РФ.

А також у війську розповіли, як змінилася тактика росіян на фронті через погіршення погодних умов.