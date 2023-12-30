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Тайны шевронов — символы фотограмметрического центра, дислоцирующегося в Одессе

30 декабря 2023 19:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Тайны шевронов — символы фотограмметрического центра, дислоцирующегося в Одессе
Шеврон 13-го фотограммметрического центра. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В армии каждый знак наделен своей историей и символикой, а каждая линия и цветовое пятно несут в себе богатый смысл и историю. В Министерстве обороны Украины раскрыли тайну шеврона фотограмметрического центра, дислоцирующегося в Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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История фотограмметрического центра

13-й фотограмметрический центр дислоцируется в Одессе. Он подчиняется Командованию Сил поддержки Вооруженных Сил Украины. До 2014 года центр размещался в Симферополе и стал первой воинской частью ВСУ, которую россияне атаковали во время оккупации Крыма.

В период с 2014 по 2022 год 13-й фотограмметрический центр стал неотделимым звеном в важных операциях и миссиях. Обеспечивая топогеодезическое покрытие, он являлся составной частью картографической группы штаба АТО (ООС). Также осуществлял свои обязанности в составе Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

АТО (ООС). Фото: скриншот

Таким образом, 13-й фотограмметрический центр не просто менял свою дислокацию, но и эволюционировал в важный орган обороны и безопасности, обогащая свой арсенал не только знаниями геодезии, но и ценным военным опытом.

На фронте защиты

С марта 2022 года 13-й фотограмметрический центр сменил свою миссию, став ключевым игроком на военном фронте защиты. Предпочитая боевые задачи, этот центр активно вовлечен в топогеодезическое обеспечение войск (Сил) в районах Запорожья, Херсона и Днепра.

В Николаеве 13-й фотограмметрический центр присоединился к областной военной администрации, выполняя задачи по разминированию критической инфраструктуры.

Их лозунг: Точность. Достоверность. Своевременность.

Символы шеврона

Роза ветров – символ направлений и топографической съемки местности.

Символ – роза ветров. Фото: скриншот

Кипрегель – геодезический прибор, указывающий специфику деятельности центра.

Символ – кипрегель. Фото: скриншот

Красный цвет – храбрость, мужество, любовь к Родине.

Символ – красный цвет. Фото: скриншот

Напомним, воины Сил специальных операций вручили Президенту Украины Владимиру Зеленскому свои шевроны. Глава государства подчеркнул, что это вдохновляющая символика.

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