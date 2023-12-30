Таємниці шевронів — символи фотограмметричного центру, який дислокується в Одесі

Шеврон 13-го фотограмметричного центру. Фото: скриншот

В армії — кожен знак наділений своєю історією та символікою, а кожна лінія та кольорова пляма несуть у собі багатий сенс та історію. У Міністерстві оборони України розкрили таємницю шеврона фотограмметричного центру, який дислокується в Одесі.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

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Історія фотограмметричного центру

13-й фотограмметричний центр дислокується в Одесі. Він підпорядковується Командуванню Сил підтримки Збройних Сил України. До 2014 року центр розташовувався у Сімферополі й став першою військовою частиною ЗСУ, яку росіяни атакували під час окупації Криму.

В період з 2014 по 2022 рік 13-й фотограмметричний центр став невіддільною ланкою у важливих операціях та місіях. Забезпечуючи топогеодезичне покриття, він був складовою картографічної групи штабу АТО (ООС). Також здійснював свої обов'язки у складі Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

АТО (ООС). Фото: скриншот

Таким чином, 13-й фотограмметричний центр не просто змінював свою дислокацію, а й еволюціонував у важливий орган оборони та безпеки, збагачуючи свій арсенал не лише знаннями з геодезії, але й цінним військовим досвідом.

На фронті захисту

З березня 2022 року 13-й фотограмметричний центр змінив свою місію, ставши ключовим гравцем на військовому фронті захисту. Віддавши перевагу бойовим завданням, цей центр активно залучений до топогеодезичного забезпечення військ (Сил) у районах Запоріжжя, Херсону та Дніпра.

У Миколаєві 13-й фотограмметричний центр долучився до обласної військової адміністрації, виконуючи завдання з розмінування критичної інфраструктури.

Їхнє гасло: Точність. Достовірність. Своєчасність.

Символи шеврона

Роза вітрів — символ напрямків і топографічної зйомки місцевості.

Символ — роза вітрів. Фото: скриншот

Кіпрегель — геодезичний прилад, що вказує специфіку діяльності центру.

Символ — кіпрегель. Фото: скриншот

Червоний колір — хоробрість, мужність, любов до Батьківщини.

Символ — червоний колір. Фото: скриншот

Нагадаємо, воїни Сил спеціальних операцій вручили Президенту України Володимиру Зеленському свої шеврони. Глава держави наголосив, що це символіка, яка надихає.