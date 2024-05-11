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Так мы проявляем свою благодарность и преданность, — Николай Серга на митинге в Одессе

11 мая 2024 14:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Так мы проявляем свою благодарность и преданность, — Николай Серга на митинге в Одессе
Николай Серга на митинге в Одессе. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 11 мая, в Одессе традиционно прошла акция в поддержку военнопленных. Люди собрались на набережной пляжа Ланжерон и требуют освобождения своих родных, которых уже длительное время удерживает террористическая Россия. Акция началась с минуты молчания и молитвы.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Митинг в Одессе в поддержку военнопленных, 11 мая
Митинг в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Митинг FreeAzov в Одессе

На акцию собралось более двухсот человек. Взрослые и дети принесли плакаты. На них разнообразные призывы — "Де Азов", "Верните им жизнь", "Мое сердце в плену", "Они тоже хотят быть свободными".

Люди вышли на митинг на Ланжерон, 11 мая
Люди с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

К участникам акции также присоединился "Культурный десант" во главе с основателем Николаем Сергой. Он отметил, что, к сожалению, митинги не могут напрямую повлиять на освобождение военнопленных, но таким образом одесситы могут показать свою преданность тем, кто защищает Украину в этой войне.

"Благодарность и преданность ведут нас к контакту со своей душой. С помощью наших человеческих качеств мы выйдем победителями из этой войны. Когда мы собираемся вместе, мы понимаем, что не одни", — отметил Николай Серга.

Николай Серга в Одессе на миинге, 11 мая
Николай Серг. Фото: Новини.LIVE
Митинг в Одессе, 11 мая
Девушки с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

К митингующим сегодня в очередной раз присоединился и попавший в плен на острове Змеиный одесский капеллан Василий Вирозуб. Священник поблагодарил матерей, сестер, жен военнопленных за веру и поддержку. Ведь, как говорит священнослужитель, в плену надежду ему давала именно молитва матери, жены и то, что его ждет ребенок.

"Мы должны бороться за каждого нашего ребенка. Я был в российском плену 70 суток и сполна почувствовал их "любовь". Они там пытают: морят голодом, бьют электрическим током, вырывают ногти. Я не знаю, откуда у них столько ненависти к нам. Сил мне дал наш боец из 35 бригады. Когда у меня тряслись ноги от страха, я видел отвагу в его глазах", — сказал капеллан.

Так мы проявляем свою благодарность и преданность, — Николай Серга на митинге в Одессе - фото 5
Василий Вырозуб. Фото: Новини.LIVE
Так мы проявляем свою благодарность и преданность, — Николай Серга на митинге в Одессе - фото 6
Люди на набережной Ланжерона. Фото: Новини.LIVE

Родные ждут из плена

Среди ожидающих есть и Ульяна. Она жена военнослужащего, который уже почти два года находится в плену. Он защищал ''Азовсталь''. Женщина призывает людей не быть безразличными и напоминать всем о военнопленных.

"Связи с ним нет. Информации тоже никакой нет. В Одессе я здесь одна из нашей части. Я хотела бы призвать каждого, чтобы пришел сюда и поддержал наших защитников, которые сейчас проходят ад в российском плену", — говорит Ульяна.

Так мы проявляем свою благодарность и преданность, — Николай Серга на митинге в Одессе - фото 7
Жена военнопленного Ульяна. Фото: Новини.LIVE
Так мы проявляем свою благодарность и преданность, — Николай Серга на митинге в Одессе - фото 8
Женщины на митинге в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Организатор митинга Анна, которая борется в Одессе за обмен военнопленных из ''Азовстали'', отмечает, что стоять за своих родных и бороться они будут до конца. Равно как и наши военнослужащие боролись и под вражескими обстрелами держали ''Азовсталь'' почти два месяца.

"Мы будем стоять здесь до конца, пока не увидим наших родных на свободе. Мы будем выходить еженедельно, а если нужно будет — то и каждый день, пусть все видят, что мы боремся за наших родных", — говорит Анна.

Так мы проявляем свою благодарность и преданность, — Николай Серга на митинге в Одессе - фото 9
Организатор митинга Анна. Фото: Новини.LIVE
Так мы проявляем свою благодарность и преданность, — Николай Серга на митинге в Одессе - фото 10
Митинг в поддержку военнопленных из ''Азовстали''. Фото: Новини.LIVE

Напомним, самый молодой защитник "Азовстали" Назарий Гринцевич погиб на фронте. Лишь два месяца назад юноша праздновал свой 21-й день рождения.

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