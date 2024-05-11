Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Так ми проявляємо свою вдячність і відданість, — Микола Сєрга на мітингу в Одесі arrow

Так ми проявляємо свою вдячність і відданість, — Микола Сєрга на мітингу в Одесі

11 травня 2024 14:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Так ми проявляємо свою вдячність і відданість, — Микола Сєрга на мітингу в Одесі
Микола Сєрга на мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 11 травня, в Одесі традиційно відбулась акція на підтримку військовополонених. Люди зібралися на набережній пляжу Ланжерон та вимагають звільнення своїх рідних, яких уже тривалий час утримує терористична Росія. Акція почалась з хвилини мовчання та молитви.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:
Мітинг в Одесі на підтримку військовополонених, 11 травня
Мітинг в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Мітинг FreeAzov в Одесі

На акцію зібралося понад двісті осіб. Дорослі та діти принесли з собою плакати. На них різноманітні заклики — "Де Азов", "Поверніть їм життя", "Моє серце в полоні", "Вони також хочуть бути вільними".

Люди вийшли на мітинг на Ланжерон, 11 травня
Люди з плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

До учасників акції також приєднався "Культурний десант" на чолі із засновником Миколою Сєргою. Він зазначив, що на жаль мітинги не можуть напряму вплинути на звільнення військовополонених, але таким чином одесити можуть показати свою відданість тим, хто боронить Україну у цій війні.

"Вдячність і відданість ведуть нас до контакту зі своєю душею. За допомогою наших людських якостей ми вийдемо переможцями з цієї війни. Коли ми збираємось разом, ми розуміємо, що не одні", — зазначив Микола Сєрга.  

Микола Сєрга в Одесі на міингу, 11 травня
Микола Сєрга. Фото: Новини.LIVE
Мітинг в Одесі ,11 травня
Дівчата з плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

До мітингувальників сьогодні вкотре приєднався й одеський капелан Василь Вірозуб, який потрапив у полон на острові Зміїний. Священник подякував матерям, сестрам, дружинам військовополонених за віру та підтримку. Адже, як говорить священнослужитель, у полоні надію йому давала саме молитва матері, дружини та те, що його чекає дитина.

"Ми маємо боротися за кожну нашу дитину. Я був у російському полоні 70 діб і сповна відчув їхню "любов". Вони там катують: морять голодом, б’ють електричним струмом, виривають нігті. Я не знаю звідки у них стільки ненависті до нас. Сил мені дав наш боєць з 35 бригади. Коли у мене тряслись ноги від страху, я бачив відвагу у його очах", — сказав капелан.

Так ми проявляємо свою вдячність і відданість, — Микола Сєрга на мітингу в Одесі - фото 5
Василь Вирозуб. Фото: Новини.LIVE
Так ми проявляємо свою вдячність і відданість, — Микола Сєрга на мітингу в Одесі - фото 6
Люди на набережній Ланжерону. Фото: Новини.LIVE

Рідні чекають з полону

Серед тих, хто чекає, є й Уляна. Вона дружина військовослужбовця, який вже майже два роки знаходиться у полоні. Він захищав Азовсталь. Жінка закликає людей не бути байдужими та нагадувати усім про військовополонених.

"Зв’язку з ним немає. Інформації теж ніякої немає. В Одесі я тут одна із нашої частини. Я б хотіла закликати кожного, щоб прийшов сюди та підтримав наших захисників, які зараз проходять пекло в російському полоні", — каже Уляна. 

Так ми проявляємо свою вдячність і відданість, — Микола Сєрга на мітингу в Одесі - фото 7
Дружина військовополоненого Уляна. Фото: Новини.LIVE
Так ми проявляємо свою вдячність і відданість, — Микола Сєрга на мітингу в Одесі - фото 8
Жінки на мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Організаторка мітингу Анна, яка бореться в Одесі за обмін військовополонених з Азовсталі, зазначає, що стояти за своїх рідних та боротися вони будуть до кінця. Так само як і наші військовослужбовці боролися та під ворожими обстрілами тримали Азовсталь майже два місяці. 

"Ми будемо стояти тут до кінця, поки не побачимо наших рідних на волі. Ми виходитимемо щотижня, а якщо потрібно буде — то і щодня, нехай всі бачать, що ми боремось за наших рідних", — каже Анна. 

Так ми проявляємо свою вдячність і відданість, — Микола Сєрга на мітингу в Одесі - фото 9
Організаторка мітингу анна. Фото: Новини.LIVE
Так ми проявляємо свою вдячність і відданість, — Микола Сєрга на мітингу в Одесі - фото 10
Мітинг на підтримку військовополонених з Азовсталі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, наймолодший захисник "Азовсталі" Назарій Гринцевич загинув на фронті. Лише два місяці тому юнак святкував свій 21-й день народження.

Одеса
мітинг
акція
Одеська область
Одеська ОДА
Азовсталь
полк "Азов"
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина