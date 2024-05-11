Так ми проявляємо свою вдячність і відданість, — Микола Сєрга на мітингу в Одесі

Микола Сєрга на мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 11 травня, в Одесі традиційно відбулась акція на підтримку військовополонених. Люди зібралися на набережній пляжу Ланжерон та вимагають звільнення своїх рідних, яких уже тривалий час утримує терористична Росія. Акція почалась з хвилини мовчання та молитви.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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На акцію зібралося понад двісті осіб. Дорослі та діти принесли з собою плакати. На них різноманітні заклики — "Де Азов", "Поверніть їм життя", "Моє серце в полоні", "Вони також хочуть бути вільними".

Люди з плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

До учасників акції також приєднався "Культурний десант" на чолі із засновником Миколою Сєргою. Він зазначив, що на жаль мітинги не можуть напряму вплинути на звільнення військовополонених, але таким чином одесити можуть показати свою відданість тим, хто боронить Україну у цій війні.

"Вдячність і відданість ведуть нас до контакту зі своєю душею. За допомогою наших людських якостей ми вийдемо переможцями з цієї війни. Коли ми збираємось разом, ми розуміємо, що не одні", — зазначив Микола Сєрга.

Микола Сєрга. Фото: Новини.LIVE

Дівчата з плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

До мітингувальників сьогодні вкотре приєднався й одеський капелан Василь Вірозуб, який потрапив у полон на острові Зміїний. Священник подякував матерям, сестрам, дружинам військовополонених за віру та підтримку. Адже, як говорить священнослужитель, у полоні надію йому давала саме молитва матері, дружини та те, що його чекає дитина.

"Ми маємо боротися за кожну нашу дитину. Я був у російському полоні 70 діб і сповна відчув їхню "любов". Вони там катують: морять голодом, б’ють електричним струмом, виривають нігті. Я не знаю звідки у них стільки ненависті до нас. Сил мені дав наш боєць з 35 бригади. Коли у мене тряслись ноги від страху, я бачив відвагу у його очах", — сказав капелан.

Василь Вирозуб. Фото: Новини.LIVE

Люди на набережній Ланжерону. Фото: Новини.LIVE

Рідні чекають з полону

Серед тих, хто чекає, є й Уляна. Вона дружина військовослужбовця, який вже майже два роки знаходиться у полоні. Він захищав Азовсталь. Жінка закликає людей не бути байдужими та нагадувати усім про військовополонених.

"Зв’язку з ним немає. Інформації теж ніякої немає. В Одесі я тут одна із нашої частини. Я б хотіла закликати кожного, щоб прийшов сюди та підтримав наших захисників, які зараз проходять пекло в російському полоні", — каже Уляна.

Дружина військовополоненого Уляна. Фото: Новини.LIVE

Жінки на мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Організаторка мітингу Анна, яка бореться в Одесі за обмін військовополонених з Азовсталі, зазначає, що стояти за своїх рідних та боротися вони будуть до кінця. Так само як і наші військовослужбовці боролися та під ворожими обстрілами тримали Азовсталь майже два місяці.

"Ми будемо стояти тут до кінця, поки не побачимо наших рідних на волі. Ми виходитимемо щотижня, а якщо потрібно буде — то і щодня, нехай всі бачать, що ми боремось за наших рідних", — каже Анна.

Організаторка мітингу анна. Фото: Новини.LIVE

Мітинг на підтримку військовополонених з Азовсталі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, наймолодший захисник "Азовсталі" Назарій Гринцевич загинув на фронті. Лише два місяці тому юнак святкував свій 21-й день народження.