Коммунальные тарифы Одесса январь 2026 - цены для населения

В январе 2026 года тарифы на коммунальные услуги для одесситов останутся на уровне предыдущего периода. Цены на водоснабжение, газ, электроэнергию и вывоз мусора не меняются, при этом для бизнес-сегмента действуют отдельные тарифы. Также жители могут рассчитывать на стабильные цены на общественный транспорт и мобильную связь.

Журналисты Новини.LIVE узнали, сколько придется платить одесситам с 1 января.

Электроэнергия

Цены на электроэнергию остаются без изменений. Для населения тариф составляет 4,32 грн за кВт-час. Для владельцев двухзонных счетчиков ночная цена — 2,16 грн, а для тех, кто отапливает дом электричеством, — 2,64 грн. Бизнес платит значительно больше — 686,23 грн за кВт-час, предприятия "зеленой металлургии" — 359,55 грн.

Теплоснабжение

Тарифы на отопление пока без изменений, но рост возможен. Коммунальное предприятие "ТМО" предупреждает, что увеличение затрат на производство тепла может повлиять на стоимость услуг в будущем.

Действующие тарифы за 1 Гкал:

население — 1 813 грн,

бюджетные учреждения — 4 538 грн,

религиозные организации — 4 960 грн,

другие потребители — 5 547 грн.

Водоснабжение и водоотведение

Цены для населения остаются неизменными в январе 2026 года. А именно: 14,93 грн за 1 м³ воды и 14,37 грн за 1 м³ канализации (без НДС).

Для бизнеса тарифы отдельные:

водоснабжение — 10,93 грн (лицензиаты), 25,80 грн (другие потребители),

водоотвод — 7,74 грн (лицензиаты), 20,40 грн (другие).

Содержание домов

Базовые тарифы ОСМД и ЖЭКов составляют 3-5 грн за кв. м. Частные компании берут больше:

Bona Vita — 5,67 грн/кв.м,

Комфорт Сервис — 6,15 грн/кв.м,

Суворовский — 5 грн/кв.м,

Ренессанс — 5,50 грн/кв.м,

Евроформат — 6,20 грн/кв.м,

Сервис Плюс — 6,50 грн/кв.м,

Наш Дом — 5,70 грн/кв.м.

Вывоз мусора

Тарифы остаются неизменными и зависят от района:

"Эко-Ренессанс" — 35,49 грн (многоэтажки), 61,26 грн (частный сектор),

"Клиар-Сити" — 33,99 грн и 58,68 грн,

"ТВ-Серрус" — 34,80 грн и 60,07 грн,

"Одескоммунтранс" — 34,13 грн и 58,89 грн.

Газ

Цена для населения не изменилась — 7,96 грн за кубометр, доставка — 1,308 грн за кубометр. Бизнес платит больше — 501,97 грн за 1000 м³, что более чем в четыре раза превышает прошлогодний показатель.

Общественный транспорт

Цены на проезд остаются без изменений:

трамвай и троллейбус — 15 грн,

маршрутки — 20 грн в пределах города, 40 грн до 6-го км Овидиопольской дороги,

до Южного — 70 грн.

Проездные билеты:

учащиеся — 120 грн (1 вид транспорта), 160 грн (оба),

студенты — 240 грн и 340 грн,

взрослые — 420 грн и 567 грн,

служебные поездки — 630 грн и 756 грн.

Мобильная связь

Kyivstar: LOVE UA Магнит — 220 грн, LOVE UA Свет — 300 грн, LOVE UA Успех — 600 грн,

Vodafone: Joice и Turbo — 270 грн, Red Pro - 330 грн,

Lifecell: Простой Лайф — 160-120 грн, Смарт Лайф — 300-160 грн, Свободный Лайф — 425-240 грн.

