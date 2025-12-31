Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Стоимость коммуналки для одесситов в новом году — что изменится

Стоимость коммуналки для одесситов в новом году — что изменится

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 17:00
Коммунальные тарифы Одесса январь 2026 - цены для населения
Мужчина считает оплату коммунальных. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В январе 2026 года тарифы на коммунальные услуги для одесситов останутся на уровне предыдущего периода. Цены на водоснабжение, газ, электроэнергию и вывоз мусора не меняются, при этом для бизнес-сегмента действуют отдельные тарифы. Также жители могут рассчитывать на стабильные цены на общественный транспорт и мобильную связь.

Журналисты Новини.LIVE узнали, сколько придется платить одесситам с 1 января.

Реклама
Читайте также:

Электроэнергия

Цены на электроэнергию остаются без изменений. Для населения тариф составляет 4,32 грн за кВт-час. Для владельцев двухзонных счетчиков ночная цена — 2,16 грн, а для тех, кто отапливает дом электричеством, — 2,64 грн. Бизнес платит значительно больше — 686,23 грн за кВт-час, предприятия "зеленой металлургии" — 359,55 грн.

Теплоснабжение

Тарифы на отопление пока без изменений, но рост возможен. Коммунальное предприятие "ТМО" предупреждает, что увеличение затрат на производство тепла может повлиять на стоимость услуг в будущем.

Действующие тарифы за 1 Гкал:

  • население — 1 813 грн,
  • бюджетные учреждения — 4 538 грн,
  • религиозные организации — 4 960 грн,
  • другие потребители — 5 547 грн.

Водоснабжение и водоотведение

Цены для населения остаются неизменными в январе 2026 года. А именно: 14,93 грн за 1 м³ воды и 14,37 грн за 1 м³ канализации (без НДС).

Для бизнеса тарифы отдельные:

  • водоснабжение — 10,93 грн (лицензиаты), 25,80 грн (другие потребители),
  • водоотвод — 7,74 грн (лицензиаты), 20,40 грн (другие).

Содержание домов

Базовые тарифы ОСМД и ЖЭКов составляют 3-5 грн за кв. м. Частные компании берут больше:

  • Bona Vita — 5,67 грн/кв.м,
  • Комфорт Сервис — 6,15 грн/кв.м,
  • Суворовский — 5 грн/кв.м,
  • Ренессанс — 5,50 грн/кв.м,
  • Евроформат — 6,20 грн/кв.м,
  • Сервис Плюс — 6,50 грн/кв.м,
  • Наш Дом — 5,70 грн/кв.м.

Вывоз мусора

Тарифы остаются неизменными и зависят от района:

  • "Эко-Ренессанс" — 35,49 грн (многоэтажки), 61,26 грн (частный сектор),
  • "Клиар-Сити" — 33,99 грн и 58,68 грн,
  • "ТВ-Серрус" — 34,80 грн и 60,07 грн,
  • "Одескоммунтранс" — 34,13 грн и 58,89 грн.

Газ

Цена для населения не изменилась — 7,96 грн за кубометр, доставка — 1,308 грн за кубометр. Бизнес платит больше — 501,97 грн за 1000 м³, что более чем в четыре раза превышает прошлогодний показатель.

Общественный транспорт

Цены на проезд остаются без изменений:

  • трамвай и троллейбус — 15 грн,
  • маршрутки — 20 грн в пределах города, 40 грн до 6-го км Овидиопольской дороги,
  • до Южного — 70 грн.

Проездные билеты:

  • учащиеся — 120 грн (1 вид транспорта), 160 грн (оба),
  • студенты — 240 грн и 340 грн,
  • взрослые — 420 грн и 567 грн,
  • служебные поездки — 630 грн и 756 грн.

Мобильная связь

  • Kyivstar: LOVE UA Магнит — 220 грн, LOVE UA Свет — 300 грн, LOVE UA Успех — 600 грн,
  • Vodafone: Joice и Turbo — 270 грн, Red Pro - 330 грн,
  • Lifecell: Простой Лайф — 160-120 грн, Смарт Лайф — 300-160 грн, Свободный Лайф — 425-240 грн.

Напомним, мы сообщали о том, какие изменения готовят для украинцев при оплате коммунальных услуг. Также мы писали о том, кто потеряет субсидии в 2026 году.

тарифы коммунальные услуги Одесса Одесская область Новости Одессы цены
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации