Коммунальные тарифы Одесса январь 2026 - цены для населения

Стоимость коммуналки для одесситов в новом году — что изменится
В январе 2026 года тарифы на коммунальные услуги для одесситов останутся на уровне предыдущего периода. Цены на водоснабжение, газ, электроэнергию и вывоз мусора не меняются, при этом для бизнес-сегмента действуют отдельные тарифы. Также жители могут рассчитывать на стабильные цены на общественный транспорт и мобильную связь.
Журналисты Новини.LIVE узнали, сколько придется платить одесситам с 1 января.
Электроэнергия
Цены на электроэнергию остаются без изменений. Для населения тариф составляет 4,32 грн за кВт-час. Для владельцев двухзонных счетчиков ночная цена — 2,16 грн, а для тех, кто отапливает дом электричеством, — 2,64 грн. Бизнес платит значительно больше — 686,23 грн за кВт-час, предприятия "зеленой металлургии" — 359,55 грн.
Теплоснабжение
Тарифы на отопление пока без изменений, но рост возможен. Коммунальное предприятие "ТМО" предупреждает, что увеличение затрат на производство тепла может повлиять на стоимость услуг в будущем.
Действующие тарифы за 1 Гкал:
- население — 1 813 грн,
- бюджетные учреждения — 4 538 грн,
- религиозные организации — 4 960 грн,
- другие потребители — 5 547 грн.
Водоснабжение и водоотведение
Цены для населения остаются неизменными в январе 2026 года. А именно: 14,93 грн за 1 м³ воды и 14,37 грн за 1 м³ канализации (без НДС).
Для бизнеса тарифы отдельные:
- водоснабжение — 10,93 грн (лицензиаты), 25,80 грн (другие потребители),
- водоотвод — 7,74 грн (лицензиаты), 20,40 грн (другие).
Содержание домов
Базовые тарифы ОСМД и ЖЭКов составляют 3-5 грн за кв. м. Частные компании берут больше:
- Bona Vita — 5,67 грн/кв.м,
- Комфорт Сервис — 6,15 грн/кв.м,
- Суворовский — 5 грн/кв.м,
- Ренессанс — 5,50 грн/кв.м,
- Евроформат — 6,20 грн/кв.м,
- Сервис Плюс — 6,50 грн/кв.м,
- Наш Дом — 5,70 грн/кв.м.
Вывоз мусора
Тарифы остаются неизменными и зависят от района:
- "Эко-Ренессанс" — 35,49 грн (многоэтажки), 61,26 грн (частный сектор),
- "Клиар-Сити" — 33,99 грн и 58,68 грн,
- "ТВ-Серрус" — 34,80 грн и 60,07 грн,
- "Одескоммунтранс" — 34,13 грн и 58,89 грн.
Газ
Цена для населения не изменилась — 7,96 грн за кубометр, доставка — 1,308 грн за кубометр. Бизнес платит больше — 501,97 грн за 1000 м³, что более чем в четыре раза превышает прошлогодний показатель.
Общественный транспорт
Цены на проезд остаются без изменений:
- трамвай и троллейбус — 15 грн,
- маршрутки — 20 грн в пределах города, 40 грн до 6-го км Овидиопольской дороги,
- до Южного — 70 грн.
Проездные билеты:
- учащиеся — 120 грн (1 вид транспорта), 160 грн (оба),
- студенты — 240 грн и 340 грн,
- взрослые — 420 грн и 567 грн,
- служебные поездки — 630 грн и 756 грн.
Мобильная связь
- Kyivstar: LOVE UA Магнит — 220 грн, LOVE UA Свет — 300 грн, LOVE UA Успех — 600 грн,
- Vodafone: Joice и Turbo — 270 грн, Red Pro - 330 грн,
- Lifecell: Простой Лайф — 160-120 грн, Смарт Лайф — 300-160 грн, Свободный Лайф — 425-240 грн.
Напомним, мы сообщали о том, какие изменения готовят для украинцев при оплате коммунальных услуг. Также мы писали о том, кто потеряет субсидии в 2026 году.
Читайте Новини.LIVE!