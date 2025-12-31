Відео
Головна Одеса Вартість комуналки для одеситів у новому році — що зміниться

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 17:00
Комунальні тарифи Одеса січень 2026 – ціни для населення
Чоловік рахує оплату комунальних. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У січні 2026 року тарифи на комунальні послуги для одеситів залишаться на рівні попереднього періоду. Ціни на водопостачання, газ, електроенергію та вивезення сміття не змінюються, при цьому для бізнес-сегменту діють окремі тарифи. Також мешканці можуть розраховувати на стабільні ціни на громадський транспорт та мобільний зв’язок.

Журналісти Новини.LIVE дізналися, скільки доведеться платити одеситам з 1 січня.

Читайте також:

Електроенергія

Ціни на електроенергію залишаються без змін. Для населення тариф складає 4,32 грн за кВт·годину. Для власників двозонних лічильників нічна ціна — 2,16 грн, а для тих, хто опалює будинок електрикою, — 2,64 грн. Бізнес сплачує значно більше — 686,23 грн за кВт·годину, підприємства "зеленої металургії" — 359,55 грн.

Теплопостачання

Тарифи на опалення поки без змін, але зростання можливе. Комунальне підприємство "ТМО" попереджає, що збільшення витрат на виробництво тепла може вплинути на вартість послуг у майбутньому.

Діючі тарифи за 1 Гкал: 

  • населення — 1 813 грн, 
  • бюджетні установи — 4 538 грн,
  • релігійні організації — 4 960 грн,
  • інші споживачі — 5 547 грн.

Водопостачання та водовідведення

Ціни для населення залишаються незмінними у січні 2026 року. А саме: 14,93 грн за 1 м³ води та 14,37 грн за 1 м³ каналізації (без ПДВ).

Для бізнесу тарифи окремі:

  • водопостачання — 10,93 грн (ліцензіати), 25,80 грн (інші споживачі),
  • водовідведення — 7,74 грн (ліцензіати), 20,40 грн (інші).

Утримання будинків

Базові тарифи ОСББ та ЖЕКів становлять 3–5 грн за кв. м. Приватні компанії беруть більше: 

  • Bona Vita — 5,67 грн/кв.м, 
  • Комфорт Сервіс — 6,15 грн/кв.м, 
  • Суворовський — 5 грн/кв.м,
  • Ренесанс — 5,50 грн/кв.м, 
  • Євроформат — 6,20 грн/кв.м,
  • Сервіс Плюс — 6,50 грн/кв.м, 
  • Наш Дім — 5,70 грн/кв.м.

Вивіз сміття

Тарифи залишаються незмінними і залежать від району: 

  • "Еко-Ренесанс" — 35,49 грн (багатоповерхівки), 61,26 грн (приватний сектор),
  • "Кліар-Сіті" — 33,99 грн і 58,68 грн,
  • "ТВ-Серрус" — 34,80 грн і 60,07 грн, 
  • "Одескомунтранс" — 34,13 грн і 58,89 грн.

Газ

Ціна для населення не змінилася — 7,96 грн за кубометр, доставка — 1,308 грн за кубометр. Бізнес сплачує більше — 501,97 грн за 1000 м³, що більш ніж у чотири рази перевищує минулорічний показник.

Громадський транспорт

Ціни на проїзд залишаються без змін:

  • трамвай і тролейбус — 15 грн, 
  • маршрутки — 20 грн у межах міста, 40 грн до 6-го км Овідіопольської дороги, 
  • до Південного — 70 грн.

Проїзні квитки:

  • учні — 120 грн (1 вид транспорту), 160 грн (обидва),
  • студенти — 240 грн і 340 грн,
  • дорослі — 420 грн і 567 грн, 
  • службові поїздки — 630 грн і 756 грн.

Мобільний зв’язок

  • Kyivstar: LOVE UA Магніт — 220 грн, LOVE UA Світло — 300 грн, LOVE UA Успіх — 600 грн,
  • Vodafone: Joice та Turbo — 270 грн, Red Pro — 330 грн,
  • Lifecell: Простий Лайф — 160–120 грн, Смарт Лайф — 300–160 грн, Вільний Лайф — 425–240 грн.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, які зміни готують для українців при оплаті комунальних послуг. Також ми писали про те, хто втратить субсидії у 2026 році.

тарифи комунальні послуги Одеса Одеська область Новини Одеси ціни
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
