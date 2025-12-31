Комунальні тарифи Одеса січень 2026 – ціни для населення

Вартість комуналки для одеситів у новому році — що зміниться
У січні 2026 року тарифи на комунальні послуги для одеситів залишаться на рівні попереднього періоду. Ціни на водопостачання, газ, електроенергію та вивезення сміття не змінюються, при цьому для бізнес-сегменту діють окремі тарифи. Також мешканці можуть розраховувати на стабільні ціни на громадський транспорт та мобільний зв’язок.
Журналісти Новини.LIVE дізналися, скільки доведеться платити одеситам з 1 січня.
Електроенергія
Ціни на електроенергію залишаються без змін. Для населення тариф складає 4,32 грн за кВт·годину. Для власників двозонних лічильників нічна ціна — 2,16 грн, а для тих, хто опалює будинок електрикою, — 2,64 грн. Бізнес сплачує значно більше — 686,23 грн за кВт·годину, підприємства "зеленої металургії" — 359,55 грн.
Теплопостачання
Тарифи на опалення поки без змін, але зростання можливе. Комунальне підприємство "ТМО" попереджає, що збільшення витрат на виробництво тепла може вплинути на вартість послуг у майбутньому.
Діючі тарифи за 1 Гкал:
- населення — 1 813 грн,
- бюджетні установи — 4 538 грн,
- релігійні організації — 4 960 грн,
- інші споживачі — 5 547 грн.
Водопостачання та водовідведення
Ціни для населення залишаються незмінними у січні 2026 року. А саме: 14,93 грн за 1 м³ води та 14,37 грн за 1 м³ каналізації (без ПДВ).
Для бізнесу тарифи окремі:
- водопостачання — 10,93 грн (ліцензіати), 25,80 грн (інші споживачі),
- водовідведення — 7,74 грн (ліцензіати), 20,40 грн (інші).
Утримання будинків
Базові тарифи ОСББ та ЖЕКів становлять 3–5 грн за кв. м. Приватні компанії беруть більше:
- Bona Vita — 5,67 грн/кв.м,
- Комфорт Сервіс — 6,15 грн/кв.м,
- Суворовський — 5 грн/кв.м,
- Ренесанс — 5,50 грн/кв.м,
- Євроформат — 6,20 грн/кв.м,
- Сервіс Плюс — 6,50 грн/кв.м,
- Наш Дім — 5,70 грн/кв.м.
Вивіз сміття
Тарифи залишаються незмінними і залежать від району:
- "Еко-Ренесанс" — 35,49 грн (багатоповерхівки), 61,26 грн (приватний сектор),
- "Кліар-Сіті" — 33,99 грн і 58,68 грн,
- "ТВ-Серрус" — 34,80 грн і 60,07 грн,
- "Одескомунтранс" — 34,13 грн і 58,89 грн.
Газ
Ціна для населення не змінилася — 7,96 грн за кубометр, доставка — 1,308 грн за кубометр. Бізнес сплачує більше — 501,97 грн за 1000 м³, що більш ніж у чотири рази перевищує минулорічний показник.
Громадський транспорт
Ціни на проїзд залишаються без змін:
- трамвай і тролейбус — 15 грн,
- маршрутки — 20 грн у межах міста, 40 грн до 6-го км Овідіопольської дороги,
- до Південного — 70 грн.
Проїзні квитки:
- учні — 120 грн (1 вид транспорту), 160 грн (обидва),
- студенти — 240 грн і 340 грн,
- дорослі — 420 грн і 567 грн,
- службові поїздки — 630 грн і 756 грн.
Мобільний зв’язок
- Kyivstar: LOVE UA Магніт — 220 грн, LOVE UA Світло — 300 грн, LOVE UA Успіх — 600 грн,
- Vodafone: Joice та Turbo — 270 грн, Red Pro — 330 грн,
- Lifecell: Простий Лайф — 160–120 грн, Смарт Лайф — 300–160 грн, Вільний Лайф — 425–240 грн.
