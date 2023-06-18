Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 18 июня.

Температура воздуха в Одесской области прогреется до рекордного показателя
18 июня 2023 06:30
Ребенок, играя в фонтане. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 18 июня, жителей Одесской области ждет жара. Кое-где температура воздуха прогреется до 32 градусов. Впрочем, синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 18-20°С, днем 27-29°С.
- Температура морской воды 21-22°С.
- Атмосферное давление — 757 мм рт. ст.
- Влажность — 69%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 15-20°С, днем 27-32°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
В воскресенье, 18 июня, в западных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Однако, несмотря на это, будет преобладать тепло. Подробный прогноз погоды — читайте в материале.