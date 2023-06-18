Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 18 июня.

Ребенок, играя в фонтане. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 18 июня, жителей Одесской области ждет жара. Кое-где температура воздуха прогреется до 32 градусов. Впрочем, синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 18-20°С, днем 27-29°С.

Температура морской воды 21-22°С.

Атмосферное давление — 757 мм рт. ст.

Влажность — 69%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем 27-32°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В воскресенье, 18 июня, в западных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Однако, несмотря на это, будет преобладать тепло. Подробный прогноз погоды — читайте в материале.