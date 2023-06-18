Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 18 червня

Дитина грається в фонтані. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 18 червня, на мешканців Одеської області чекає спека. Подекуди температура повітря прогріється до 32 градусів. Втім, синоптики прогнозують місцями короткочасний дощ.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 18-20°С, вдень 27-29°С.

Температура морської води 21-22°С.

Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.

Вологість — 69%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°С, вдень 27-32°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У неділю, 18 червня, в західних областях України очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. Однак попри це переважатиме тепло. Детальний прогноз погоди — читайте в матеріалі.