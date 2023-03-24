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Температура воздуха в Одесской области прогреется почти до 20 градусов тепла

24 марта 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 24 марта.
Подробный прогноз погоды
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Последний день рабочей недели доставит жителям области теплый день. Синоптики обещают, что пятница для одесситов будет солнечной.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
  • Ветер южный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью 3-5°С тепла, днем 12-14°С тепла.
  • Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
  • Влажность воздуха — 78%.

Прогноз погоды в Одесской области

  • Синоптики прогнозируют переменную облачность.
  • Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
  • Ветер южный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью 1-6°С тепла, днем 12-17°С тепла.
  • На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 2-4 км.

Погода в Украине

Теплая и весенняя погода в Украине наконец-то берет верх над прохладой. Впрочем, прятать зонтик все еще не стоит. Синоптики рассказали, где сегодня, 24 марта, ожидаются осадки.

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