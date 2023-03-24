Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 24 марта.

Подробный прогноз погоды

Последний день рабочей недели доставит жителям области теплый день. Синоптики обещают, что пятница для одесситов будет солнечной.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-5°С тепла, днем 12-14°С тепла.

Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.

Влажность воздуха — 78%.

Прогноз погоды в Одесской области

Синоптики прогнозируют переменную облачность.

Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6°С тепла, днем 12-17°С тепла.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 2-4 км.

Погода в Украине

Теплая и весенняя погода в Украине наконец-то берет верх над прохладой. Впрочем, прятать зонтик все еще не стоит. Синоптики рассказали, где сегодня, 24 марта, ожидаются осадки.