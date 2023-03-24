Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 24 марта.

Температура воздуха в Одесской области прогреется почти до 20 градусов тепла
24 марта 2023 06:45
Подробный прогноз погоды
Последний день рабочей недели доставит жителям области теплый день. Синоптики обещают, что пятница для одесситов будет солнечной.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
- Ветер южный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 3-5°С тепла, днем 12-14°С тепла.
- Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
- Влажность воздуха — 78%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Синоптики прогнозируют переменную облачность.
- Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
- Ветер южный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 1-6°С тепла, днем 12-17°С тепла.
- На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 2-4 км.
Погода в Украине
Теплая и весенняя погода в Украине наконец-то берет верх над прохладой. Впрочем, прятать зонтик все еще не стоит. Синоптики рассказали, где сегодня, 24 марта, ожидаются осадки.