Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 24 березня

Детальний прогноз погоди

Останній день робочого тижня принесе мешканцям області теплий день. Синоптики обіцяють, що п'ятниця для одеситів буде сонячною.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-5°С тепла, вдень 12-14°С тепла.

Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.

Вологість повітря — 78%.

Прогноз погоди по Одеській області

Синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 12-17°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 2-4 км.

Погода в Україні

Тепла та весняна погода в Україні нарешті бере верх над прохолодою. Втім, ховати парасольку все ще не варто. Синоптики розповіли, де сьогодні, 24 березня, очікуються опади.