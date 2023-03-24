Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 24 березня

Температура повітря на Одещині прогріється майже до 20 градусів тепла
24 березня 2023 06:45
Детальний прогноз погоди
Останній день робочого тижня принесе мешканцям області теплий день. Синоптики обіцяють, що п'ятниця для одеситів буде сонячною.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
- Вітер південний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 3-5°С тепла, вдень 12-14°С тепла.
- Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 78%.
Прогноз погоди по Одеській області
- Синоптики прогнозують мінливу хмарність.
- Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.
- Вітер південний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 12-17°С тепла.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 2-4 км.
Погода в Україні
Тепла та весняна погода в Україні нарешті бере верх над прохолодою. Втім, ховати парасольку все ще не варто. Синоптики розповіли, де сьогодні, 24 березня, очікуються опади.