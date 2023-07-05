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Температурный рекорд: какой будет погода в Одессе сегодня

5 июля 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 5 июля.
Пенсионеры гуляют по парку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня одесситов и жителей области ждет теплый и малооблачный день. Температура воздуха должна прогреться до 32 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями. Без осадков.
  • Ветер ночью переменные направления, 0-2 м/с, днем ​​юго-восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью 20-22°С, днем ​​30-32°С.
  • Температура морской воды 21-22°С.
  • Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
  • Влажность — 56%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Местами кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер ночью переменные направления 0-2 м/с, днем ​​юго-восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью 18-23°С, днем ​​30-35°С.
  • На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

5 июля в Украине ожидается жаркая погода по всей территории Украины. Однако в некоторых регионах могут пройти кратковременные дожди, иногда даже грозы. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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