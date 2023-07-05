Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 5 июля.

Температурный рекорд: какой будет погода в Одессе сегодня
5 июля 2023 06:30
Пенсионеры гуляют по парку. Фото: Новини.LIVE
Сегодня одесситов и жителей области ждет теплый и малооблачный день. Температура воздуха должна прогреться до 32 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер ночью переменные направления, 0-2 м/с, днем юго-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 20-22°С, днем 30-32°С.
- Температура морской воды 21-22°С.
- Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
- Влажность — 56%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Местами кратковременный дождь, гроза.
- Ветер ночью переменные направления 0-2 м/с, днем юго-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 18-23°С, днем 30-35°С.
- На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
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