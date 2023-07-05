Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 5 июля.

Пенсионеры гуляют по парку. Фото: Новини.LIVE

Сегодня одесситов и жителей области ждет теплый и малооблачный день. Температура воздуха должна прогреться до 32 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер ночью переменные направления, 0-2 м/с, днем ​​юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 20-22°С, днем ​​30-32°С.

Температура морской воды 21-22°С.

Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.

Влажность — 56%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер ночью переменные направления 0-2 м/с, днем ​​юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 18-23°С, днем ​​30-35°С.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

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