Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 5 липня

Температурний рекорд: якою буде погода в Одесі сьогодні
5 липня 2023 06:30
Пенсіонери гуляють по парку. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні на одеситів та мешканців області чекає теплий та малохмарний день. Температура повітря має прогрітись до 32 градусів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер вночі змінних напрямків, 0-2 м/с, вдень південно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 20-22°С, вдень 30-32°С.
- Температура морської води 21-22°С.
- Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
- Вологість — 56%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Місцями короткочасний дощ, гроза.
- Вітер вночі змінних напрямків 0-2 м/с, вдень південно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 18-23°С, вдень 30-35°С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Прогноз погоди в Україні
5 липня, в Україні очікується спекотна погода по всій території України. Однак, у деяких регіонах можуть пройти короткочасні дощі, подекуди навіть грози. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.