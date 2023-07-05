Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 5 липня

Пенсіонери гуляють по парку. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні на одеситів та мешканців області чекає теплий та малохмарний день. Температура повітря має прогрітись до 32 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер вночі змінних напрямків, 0-2 м/с, вдень південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 20-22°С, вдень 30-32°С.

Температура морської води 21-22°С.

Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.

Вологість — 56%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер вночі змінних напрямків 0-2 м/с, вдень південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 18-23°С, вдень 30-35°С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

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