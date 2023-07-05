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Температурний рекорд: якою буде погода в Одесі сьогодні

5 липня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 5 липня
Пенсіонери гуляють по парку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні на одеситів та мешканців області чекає теплий та малохмарний день. Температура повітря має прогрітись до 32 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність. Без опадів.
  • Вітер вночі змінних напрямків, 0-2 м/с, вдень південно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 20-22°С, вдень 30-32°С.
  • Температура морської води 21-22°С.
  • Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
  • Вологість — 56%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Місцями короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер вночі змінних напрямків 0-2 м/с, вдень південно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 18-23°С, вдень 30-35°С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Україні

5 липня, в Україні очікується спекотна погода по всій території України. Однак, у деяких регіонах можуть пройти короткочасні дощі, подекуди навіть грози. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі

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