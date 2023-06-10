Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 10 июня.

Температурный скачок: какой будет погода в Одессе сегодня
10 июня 2023 06:30
Люди возле фонтана. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
Выходные для одесситов начнутся с теплого и малооблачного дня. Температура воздуха прогреется до 27 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 16-18°С, днем 25-27°С.
- Температура морской воды 19–20°С.
- Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.
- Влажность — 66%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 13-18°С, днем 25-30°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
В течение дня, 10 июня, в Украине будет преобладать переменная погода. В западных и северных областях ожидаются кратковременные грозы. Подробный прогноз — читайте в материале.