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Температурный скачок: какой будет погода в Одессе сегодня

10 июня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 10 июня.
Люди возле фонтана. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Выходные для одесситов начнутся с теплого и малооблачного дня. Температура воздуха прогреется до 27 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер восточный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 16-18°С, днем 25-27°С.
  • Температура морской воды 19–20°С.
  • Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.
  • Влажность — 66%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото:meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер восточный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 13-18°С, днем 25-30°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото:meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В течение дня, 10 июня, в Украине будет преобладать переменная погода. В западных и северных областях ожидаются кратковременные грозы. Подробный прогноз — читайте в материале.

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