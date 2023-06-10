Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 10 июня.

Люди возле фонтана. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Выходные для одесситов начнутся с теплого и малооблачного дня. Температура воздуха прогреется до 27 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 16-18°С, днем 25-27°С.

Температура морской воды 19–20°С.

Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.

Влажность — 66%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-18°С, днем 25-30°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В течение дня, 10 июня, в Украине будет преобладать переменная погода. В западных и северных областях ожидаются кратковременные грозы. Подробный прогноз — читайте в материале.