Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 10 червня

Температурний стрибок: якою буде погода в Одесі сьогодні
10 червня 2023 06:30
Люди біля фонтану. Фото: Юлія Браславська /Новини.LIVE
Вихідні для одеситів розпочнуться з теплого й малохмарного дня. Температура повітря прогріється до 27 градусів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер східний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 16-18°С, вдень 25-27°С.
- Температура морської води 19-20°С.
- Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.
- Вологість — 66%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер східний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 13-18°С, вдень 25-30°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
Упродовж дня, 10 червня, в Україні переважатиме мінлива погода. У західних та північних областях очікуються короткочасні грози. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.