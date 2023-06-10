Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 10 червня

Люди біля фонтану. Фото: Юлія Браславська /Новини.LIVE

Вихідні для одеситів розпочнуться з теплого й малохмарного дня. Температура повітря прогріється до 27 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 16-18°С, вдень 25-27°С.

Температура морської води 19-20°С.

Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.

Вологість — 66%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-18°С, вдень 25-30°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Упродовж дня, 10 червня, в Україні переважатиме мінлива погода. У західних та північних областях очікуються короткочасні грози. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.