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Температурний стрибок: якою буде погода в Одесі сьогодні

10 червня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 10 червня
Люди біля фонтану. Фото: Юлія Браславська /Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Вихідні для одеситів розпочнуться з теплого й малохмарного дня. Температура повітря прогріється до 27 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів. 

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер східний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі 16-18°С, вдень 25-27°С.
  • Температура морської води 19-20°С.
  • Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.
  • Вологість — 66%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер східний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі 13-18°С, вдень 25-30°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Упродовж дня, 10 червня, в Україні переважатиме мінлива погода. У західних та північних областях очікуються короткочасні грози. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.

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