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Температурный скачок: какой будет погода в Одессе и области сегодня

23 марта 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 22 марта.
Подробный прогноз погоды
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Одесскую область идет настоящая весна. Синоптики прогнозируют повышение температуры.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
  • Ветер южный, 3-8 м/с.
  • Температура ночью 3-5°С тепла, днем 12-14°С тепла.
  • Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
  • Влажность воздуха — 67%.

Прогноз погоды в Одесской области

  • Синоптики прогнозируют переменную облачность.
  • Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
  • Ветер южный, 3-8 м/с.
  • Температура ночью 0-5°С тепла, днем 12-17°С тепла.
  • На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Погода в Украине

В Украину возвращается настоящая весна. Во многих областях Украины следует ожидать теплой, но местами облачной погоды. Синоптики рассказали, где завтра, 23 марта, будет теплее всего. Детали в материале.

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