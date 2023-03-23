Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 22 марта.

Температурный скачок: какой будет погода в Одессе и области сегодня
23 марта 2023 06:30
Подробный прогноз погоды
В Одесскую область идет настоящая весна. Синоптики прогнозируют повышение температуры.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
- Ветер южный, 3-8 м/с.
- Температура ночью 3-5°С тепла, днем 12-14°С тепла.
- Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
- Влажность воздуха — 67%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Синоптики прогнозируют переменную облачность.
- Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
- Ветер южный, 3-8 м/с.
- Температура ночью 0-5°С тепла, днем 12-17°С тепла.
- На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Погода в Украине
В Украину возвращается настоящая весна. Во многих областях Украины следует ожидать теплой, но местами облачной погоды. Синоптики рассказали, где завтра, 23 марта, будет теплее всего. Детали в материале.