Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 22 марта.

Подробный прогноз погоды

В Одесскую область идет настоящая весна. Синоптики прогнозируют повышение температуры.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер южный, 3-8 м/с.

Температура ночью 3-5°С тепла, днем 12-14°С тепла.

Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.

Влажность воздуха — 67%.

Прогноз погоды в Одесской области

Синоптики прогнозируют переменную облачность.

Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5°С тепла, днем 12-17°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Погода в Украине

В Украину возвращается настоящая весна. Во многих областях Украины следует ожидать теплой, но местами облачной погоды. Синоптики рассказали, где завтра, 23 марта, будет теплее всего. Детали в материале.