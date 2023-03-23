Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 22 березня

Детальний прогноз погоди

До Одещини йде справжня весна. Синоптики прогнозують підвищення температури.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південний, 3-8 м/с.

Температура вночі 3-5°С тепла, вдень 12-14°С тепла.

Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.

Вологість повітря — 67%.

Прогноз погоди по Одеській області

Синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 12-17°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Погода в Україні

До України повертається справжня весна. В багатьох областях України варто очікувати теплої, проте місцями хмарної, погоди. Синоптики розповіли, де завтра, 23 березня, буде найтепліше. Деталі в матеріалі.