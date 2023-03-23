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Температурний стрибок: якою буде погода в Одесі та області сьогодні

23 березня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 22 березня
Детальний прогноз погоди
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

До Одещини йде справжня весна. Синоптики прогнозують підвищення температури. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
  • Вітер південний, 3-8 м/с.
  • Температура вночі 3-5°С тепла, вдень 12-14°С тепла.
  • Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
  • Вологість повітря — 67%.

Прогноз погоди по Одеській області

  • Синоптики прогнозують мінливу хмарність.
  • Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.
  • Вітер південний, 3-8 м/с.
  • Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 12-17°С тепла.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Погода в Україні

До України повертається справжня весна. В багатьох областях України варто очікувати теплої, проте місцями хмарної, погоди. Синоптики розповіли, де завтра, 23 березня, буде найтепліше. Деталі в матеріалі

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