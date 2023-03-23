Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 22 березня

Температурний стрибок: якою буде погода в Одесі та області сьогодні
23 березня 2023 06:30
Детальний прогноз погоди
До Одещини йде справжня весна. Синоптики прогнозують підвищення температури.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
- Вітер південний, 3-8 м/с.
- Температура вночі 3-5°С тепла, вдень 12-14°С тепла.
- Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 67%.
Прогноз погоди по Одеській області
- Синоптики прогнозують мінливу хмарність.
- Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.
- Вітер південний, 3-8 м/с.
- Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 12-17°С тепла.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні
До України повертається справжня весна. В багатьох областях України варто очікувати теплої, проте місцями хмарної, погоди. Синоптики розповіли, де завтра, 23 березня, буде найтепліше. Деталі в матеріалі.