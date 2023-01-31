Одесская епархия Православной церкви Украины определилась, когда будет отмечать Рождество

Разногласий во время собрания почти не было

В Одессе, в кафедральном соборе Рождества Христова, состоялось общее собрание Одесской епархии, где священнослужители обсудили вопросы календарных изменений. В результате было принято решение, что все парафии Одесской епархии желают полностью перейти на Новоюлианский календарь.

Об этом сообщила Одесская епархия православной церкви.

"В результате оживленного обсуждения было принято решение, что приходы Одесской епархии все желают полностью перейти на Новоюлианский календарь и не имеют существенных разногласий в общинах по этому вопросу, и подают соответствующие просьбы на имя управляющего епархией Преосвященного епископа Афанасия. Кроме того, было утверждено, что вопрос общецерковной реформы календаря нуждается в мудром подходе и соборном решении всей Православной Церкви Украины", — говорится в сообщении.

В Украине отмечают Рождество как по юлианскому календарю, так и по григорианскому (новоюлианскому). Это зависит от того, к какой церкви принадлежат верующие.

Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний еще в 2019 году заявил, что украинцы могут праздновать Рождество по григорианскому календарю 25 декабря, если они этого хотят.

Уже в октябре 2022 года Православная церковь Украины предусмотрела возможность проводить богослужения по случаю Рождества по григорианскому (новоюлианскому) календарю 25 декабря. Такое решение ПЦУ приняла по результатам заседания Синода.

Новоюлианский календарь — усовершенствованная форма юлианского календаря, основанная на циклическом вращении Земли вокруг Солнца; продолжительность года составляет 365 суток; содержит 218 високосных лет на 900 лет. Календарь разработан сербским астрономом, профессором математики и небесной механики Белградского университета Милутином Миланковичем в 1923 году.