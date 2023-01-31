Теперь как в Европе: Одесская епархия Православной церкви Украины определилась, когда будет отмечать Рождество
В Одессе, в кафедральном соборе Рождества Христова, состоялось общее собрание Одесской епархии, где священнослужители обсудили вопросы календарных изменений. В результате было принято решение, что все парафии Одесской епархии желают полностью перейти на Новоюлианский календарь.
Об этом сообщила Одесская епархия православной церкви.
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"В результате оживленного обсуждения было принято решение, что приходы Одесской епархии все желают полностью перейти на Новоюлианский календарь и не имеют существенных разногласий в общинах по этому вопросу, и подают соответствующие просьбы на имя управляющего епархией Преосвященного епископа Афанасия. Кроме того, было утверждено, что вопрос общецерковной реформы календаря нуждается в мудром подходе и соборном решении всей Православной Церкви Украины", — говорится в сообщении.
В Украине отмечают Рождество как по юлианскому календарю, так и по григорианскому (новоюлианскому). Это зависит от того, к какой церкви принадлежат верующие.
Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний еще в 2019 году заявил, что украинцы могут праздновать Рождество по григорианскому календарю 25 декабря, если они этого хотят.
Уже в октябре 2022 года Православная церковь Украины предусмотрела возможность проводить богослужения по случаю Рождества по григорианскому (новоюлианскому) календарю 25 декабря. Такое решение ПЦУ приняла по результатам заседания Синода.
Новоюлианский календарь — усовершенствованная форма юлианского календаря, основанная на циклическом вращении Земли вокруг Солнца; продолжительность года составляет 365 суток; содержит 218 високосных лет на 900 лет. Календарь разработан сербским астрономом, профессором математики и небесной механики Белградского университета Милутином Миланковичем в 1923 году.