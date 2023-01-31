Одеська єпархія Православної церкви України визначилась, коли відзначатиме Різдво

Розбіжностей під час зборів майже не було

В Одесі, у кафедральному соборі Різдва Христового, відбулись загальні збори Одеської єпархії, де священнослужителі обговорили питання щодо календарних змін. У підсумку було ухвалено рішення, що всі парафії Одеської єпархії бажають повністю перейти на Новоюліанський календар.

Про це повідомила Одеська єпархія православної церкви.

"У підсумку жвавого обговорення було прийнято рішення, що парафії Одеської єпархії, всі бажають повністю перейти на Новоюліанський календар та не мають суттєвих розбіжностей у громадах щодо цього питання, та подають відповідні прохання на ім’я керуючого єпархією Преосвященного єпископа Афанасія.Окрім того, було стверджено, що питання загальноцерковної реформи календаря потребує мудрого підходу та соборного рішення усієї Православної Церкви України", — йдеться в повідомленні.



В Україні відзначають Різдво як за юліанським календарем, так і за григоріанським (новоюліанським). Це залежить від того, до якої церкви належать віряни.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній ще у 2019 році заявив, що українці можуть святкувати Різдво за григоріанським календарем 25 грудня, якщо вони цього хочуть.

Вже в жовтні 2022 року Православна церква України передбачила можливість проводити богослужіння з нагоди Різдва за григоріанським (новоюліанським) календарем 25 грудня. Таке рішення ПЦУ ухвалила за результатами засідання Синоду.

Новоюліанський календар — вдосконалена форма юліанського календаря, заснована на циклічному обертанні Землі навколо Сонця; тривалість року становить 365 діб; містить 218 високосних років на 900 років. Календар розроблений сербським астрономом, професором математики й небесної механіки Белградського університету Мілутіном Міланковичем 1923 року.