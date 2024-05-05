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Тепла будет больше — погода завтра порадует одесситов

5 мая 2024 16:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе на завтра, 6 мая
Женщина возле детской площадки. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе завтра, 6 мая, будет солнечной и теплой. Температура воздуха будет составлять +22 °С днем и +11 °С ночью. Морская вода — +5...+10 °С. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Ночь: ночью в Одессе без осадков. Температура составляет +10 °C. Ветер юго-западный — 4 м/с.

Утром ожидается ясная погода, без осадков. Температура будет составлять +11 °C. Ветер юго-западный — 6 м/с.

День: днем в Одессе сохраняется солнечная погода. Температура составляет +19 °C. Ветер юго-западный — 9 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха составит +17 °C. Ветер юго-западный до 9 м/с.

Восход солнца: 6 мая солнце взойдет в 05:34.
Заход: 6 мая солнце будет заходить в 20:12.
Продолжительность светового дня: 14 часов и 18 минут.

Теплая будет больше - погода завтра порадует одесситов - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер юго-западный, 6-11 м/с.
  • Температура ночью +7...+12 °C, днем +18...+23 °C, местами до +23 °C.
  • На автодорогах области видимость добра.
Теплая будет больше — погода завтра порадует одесситов - фото 2
Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 6 мая

Завтра в Украине ожидается теплая погода, а максимальная температура воздуха в течение дня составит +20...+25°C.

Однако днем в западных и северных областях пройдут дожди, вероятно, с грозами. А вечером ожидается и в Винницкой области.

На остальной территории Украины — на востоке, юге и большинстве центра день пройдет без осадков.

Ветер прогнозируют умеренное, порой порывистое, юго-западное направление.

Теплая будет больше - погода завтра порадует одесситов - фото 3
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Ранее Укргидрометцентр сообщал, что в Украине ожидается значительный спад температуры, который может привести к заморозкам.

Также синоптики прогнозировали минусовую температуру ночью на выходных и объявили о первом уровне опасности, связанном со сложными метеорологическими условиями.

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