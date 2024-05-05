Погода в Одесі на завтра, 6 травня

Тепла буде більше — погода завтра порадує одеситів
Погода в Одесі завтра, 6 травня, буде сонячною та теплою. Температура повітря становитиме +22 °С вдень і +11 °С вночі. Морська вода — +5...+10 °С. Вітер — північно-східний, 9-14 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-17 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ніч: вночі в Одесі буде без опадів. Температура становитиме +10 °C. Вітер південно-західний — 4 м/с.
Ранок: зранку очікується ясна погода, без опадів. Температура становитиме +11 °C. Вітер південно-західний — 6 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься сонячна погода. Температура становитиме +19 °C. Вітер південно-західний — 9 м/с.
Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде +17 °C. Вітер південно-західний до 9 м/с.
Схід сонця: 6 травня сонце зійде о 05:34.
Захід сонця: 6 травня сонце заходитиме о 20:12.
Тривалість світлового дня: 14 годин і 18 хвилин.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер південно-західний, 6-11 м/с.
- Температура вночі +7...+12 °C, вдень +18...+23 °C, місцями до +23 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні 6 травня
Завтра в Україні очікується тепла погода, а максимальна температура повітря протягом дня становитиме +20...+25 °C.
Однак також вдень в західних та північних областях пройдуть дощі, ймовірно, з грозами. А увечері очікується й на Вінниччині.
На решті території України — сході, півдні та більшості центру день пройде без опадів.
Вітер прогнозують помірний, часом рвучкий, південно-західного напрямку.
Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що в Україні очікується значний спад температури, який може призвести до заморозків.
Також синоптики прогнозували мінусову температуру вночі на вихідних та оголосили про перший рівень небезпеки, пов'язаний зі складними метеорологічними умовами.
Читайте Новини.LIVE!