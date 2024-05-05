Погода в Одесі на завтра, 6 травня

Жінка біля дитячого майданчика. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі завтра, 6 травня, буде сонячною та теплою. Температура повітря становитиме +22 °С вдень і +11 °С вночі. Морська вода — +5...+10 °С. Вітер — північно-східний, 9-14 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-17 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Ніч: вночі в Одесі буде без опадів. Температура становитиме +10 °C. Вітер південно-західний — 4 м/с.

Ранок: зранку очікується ясна погода, без опадів. Температура становитиме +11 °C. Вітер південно-західний — 6 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься сонячна погода. Температура становитиме +19 °C. Вітер південно-західний — 9 м/с.

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде +17 °C. Вітер південно-західний до 9 м/с.

Схід сонця: 6 травня сонце зійде о 05:34.

Захід сонця: 6 травня сонце заходитиме о 20:12.

Тривалість світлового дня: 14 годин і 18 хвилин.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 6-11 м/с.

Температура вночі +7...+12 °C, вдень +18...+23 °C, місцями до +23 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 6 травня

Завтра в Україні очікується тепла погода, а максимальна температура повітря протягом дня становитиме +20...+25 °C.

Однак також вдень в західних та північних областях пройдуть дощі, ймовірно, з грозами. А увечері очікується й на Вінниччині.

На решті території України — сході, півдні та більшості центру день пройде без опадів.

Вітер прогнозують помірний, часом рвучкий, південно-західного напрямку.

Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що в Україні очікується значний спад температури, який може призвести до заморозків.

Також синоптики прогнозували мінусову температуру вночі на вихідних та оголосили про перший рівень небезпеки, пов'язаний зі складними метеорологічними умовами.