Тепла не будет — одесситам сообщили, когда батареи станут холодными

Женщина проверяет наличие отопления. Фото: Новини.LIVE

С начала следующего месяца в Одессе начнут отключать центральное отопление в домах и квартирах горожан. Дата завершения отопительного сезона назначена на 7 апреля.

Об этом сообщила директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова.

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Завершение отопления

Распоряжение о прекращении теплоснабжения дома Одесситов подписал городской голова. Директор КП "Теплоснабжение города Одессы" сообщила, что ситуация с энергетикой в регионе в дальнейшем остается сложной, что повлияло на соответствующее решение.

"Это решение принято в соответствии с температурными показателями, а также сложной ситуацией в энергетике, которая сложилась в Одесской области в результате вражеских обстрелов" , — отметила Анна Позднякова.

Кроме того, она призвала должников заплатить за потребленное тепло. Эти средства необходимы предприятию при подготовке к новому отопительному сезону.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, в Министерстве энергетики утверждают, что новые ракетные атаки России по украинской энергосистеме были мощнейшей силой за время полномасштабной войны. В то же время это не приведет к повышению стоимости электрической энергии в ближайшее время.

Также сообщалось, что ранее в Государственной службе статистики показали, как за год изменилась стоимость жилищно-коммунальных услуг для бытовых потребителей. В целом с февраля 2023-го по февраль 2024 года тарифы повысились на 12,7%.

Добавим, что в 2024 году власти в рамках украинского законодательства продолжают предоставлять льготы на жилищно-коммунальные услуги ряду категорий граждан. В частности, скидка предназначена для многодетных семей.