Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Тепла не будет — одесситам сообщили, когда батареи станут холодными arrow

Тепла не будет — одесситам сообщили, когда батареи станут холодными

28 марта 2024 12:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Тепла не будет — одесситам сообщили, когда батареи станут холодными
Женщина проверяет наличие отопления. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

С начала следующего месяца в Одессе начнут отключать центральное отопление в домах и квартирах горожан. Дата завершения отопительного сезона назначена на 7 апреля.

Об этом сообщила директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова.

Читайте также:

Завершение отопления

Распоряжение о прекращении теплоснабжения дома Одесситов подписал городской голова. Директор КП "Теплоснабжение города Одессы" сообщила, что ситуация с энергетикой в регионе в дальнейшем остается сложной, что повлияло на соответствующее решение.

"Это решение принято в соответствии с температурными показателями, а также сложной ситуацией в энергетике, которая сложилась в Одесской области в результате вражеских обстрелов" , — отметила Анна Позднякова.

Кроме того, она призвала должников заплатить за потребленное тепло. Эти средства необходимы предприятию при подготовке к новому отопительному сезону.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, в Министерстве энергетики утверждают, что новые ракетные атаки России по украинской энергосистеме были мощнейшей силой за время полномасштабной войны. В то же время это не приведет к повышению стоимости электрической энергии в ближайшее время.

Также сообщалось, что ранее в Государственной службе статистики показали, как за год изменилась стоимость жилищно-коммунальных услуг для бытовых потребителей. В целом с февраля 2023-го по февраль 2024 года тарифы повысились на 12,7%.

Добавим, что в 2024 году власти в рамках украинского законодательства продолжают предоставлять льготы на жилищно-коммунальные услуги ряду категорий граждан. В частности, скидка предназначена для многодетных семей.

коммунальные услуги
Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
теплоснабжение
Новости Одессы
отопление

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ