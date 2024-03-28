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Тепла не буде — одеситам повідомили, коли батареї стануть холодними

28 березня 2024 12:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Тепла не буде — одеситам повідомили, коли батареї стануть холодними
Жінка перевіряє наявність опалення. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Від початку наступного місяця в Одесі почнуть вимикати центральне опалювання у будинках та квартирах містян. Дата завершення опалювального сезону призначена на 7 квітня.

Про це повідомила директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганна Позднякова.

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Завершення опалення

Розпорядження про припинення теплопостачання в домівки Одеситів підписав міський голова. Директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" повідомила, що ситуація з енергетикою в регіоні надалі залишається складною, що повпливало на відповідне рішення.

"Це рішення прийнято відповідно до температурних показників, а також складної ситуації в енергетиці, яка склалась на Одещині в результаті ворожих обстрілів", — зазначила Ганна Позднякова.

Окрім того, вона закликала боржників сплатити за спожите тепло. Ці кошти потрібні підприємству під час підготовки до нового опалювального сезону.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики стверджують, що нові ракетні атаки Росії по українській енергосистемі були найпотужнішої сили за час повномасштабної війни. Водночас це не призведе до підвищення вартості електричної енергії найближчим часом.

Також повідомляли, що у Державній службі статистики показали, як за рік змінилась вартість житлово-комунальних послуг для побутових споживачів. Загалом з лютого 2023-го по лютий 2024 року — тарифи підвищились на 12,7%

Додамо, що у 2024 році влада в рамках українського законодавства продовжує надавати пільги на житлово-комунальні послуги низці категорій громадян. Зокрема, знижка передбачена для багатодітних родин.

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теплопостачання
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опалення

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