Погода в Одессе на завтра - морозное утро и сухой день

Девушка на улице. Фото иллюстративное: freepik

В понедельник, 24 февраля, одесситов ждет морозный день, однако осадков не предвидится. Погода завтра будет ясной, а температура будет колебаться от -4°C утром до +3°C днем. Синоптики прогнозируют, что с этого дня начнется постепенное потепление.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе на 24 февраля

Переменная облачность.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью -5...-7 °C, днем +2...0 °C.

Атмосферное давление в течение дня 768-771 мм рт. ст.

Солнце взойдет в 06:44, закат в 17:35. Продолжительность дня - 10 часов 50 минут.

Погода в Одессе на понедельник на понедельник. Фото: скриншот

Погода в Одесской области на 24 февраля

Переменная облачность.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью -5...-10 °C, местами до -13 °C,

днем +3...-2 °C.

днем +3...-2 °C. На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области на воскресенье. Фото: скриншот

Напомним, в Украине погода завтра будет солнечной и без существенных осадков. Однако морозы все же будут держаться и в некоторых регионах достигнут до -16 °C. Также синоптик Наталья Диденко отметила, что потепление придет в Украину в ближайшие дни. С 25 февраля температурные показатели постепенно начнут повышаться.