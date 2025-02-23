Погода в Одессе на завтра - морозное утро и сухой день

Тепла еще надо подождать — синоптики о погоде в Одессе на завтра
В понедельник, 24 февраля, одесситов ждет морозный день, однако осадков не предвидится. Погода завтра будет ясной, а температура будет колебаться от -4°C утром до +3°C днем. Синоптики прогнозируют, что с этого дня начнется постепенное потепление.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 24 февраля
- Переменная облачность.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
- Температура ночью -5...-7 °C, днем +2...0 °C.
Атмосферное давление в течение дня 768-771 мм рт. ст.
Солнце взойдет в 06:44, закат в 17:35. Продолжительность дня - 10 часов 50 минут.
Погода в Одесской области на 24 февраля
- Переменная облачность.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
- Температура ночью -5...-10 °C, местами до -13 °C,
днем +3...-2 °C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, в Украине погода завтра будет солнечной и без существенных осадков. Однако морозы все же будут держаться и в некоторых регионах достигнут до -16 °C. Также синоптик Наталья Диденко отметила, что потепление придет в Украину в ближайшие дни. С 25 февраля температурные показатели постепенно начнут повышаться.
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