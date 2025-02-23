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Тепла ще треба почекати — синоптики про погоду в Одесі на завтра

23 лютого 2025 16:49
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Одесі на завтра — морозний ранок та сухий день
Дівчина на вулиці. Фото ілюстративне: freepik
Світлана Силенко - Редактор

У понеділок, 24 лютого, одеситів чекає морозний день, проте опадів не передбачається. Погода завтра буде ясною, а температура коливатиметься від -4°C вранці до +3°C вдень. Синоптики прогнозують, що з цього дня почнеться поступове потепління. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі на 24 лютого

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі -5...-7 °C, вдень +2...0 °C.

Атмосферний тиск протягом дня 768-771 мм рт. ст. 

       Сонце зійде о 06:44, захід о 17:35. Тривалість дня — 10 годин 50 хвилин.

Погода в Одесі - фото 1
Погода в Одесі на понеділок. Фото: скриншот

Погода в Одеській області на 24 лютого

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі -5...-10 °C, місцями до -13 °C,
     вдень +3...-2 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Погода в Одесі - фото 2
Погода в Одеській області на неділю. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні погода завтра буде сонячною та без істотних опадів. Однак морози все ж триматимуться і в деяких регіонах сягнуть до -16 °C. Також синоптик Наталка Діденко зазначила, що потепління прийде в Україну найближчими днями. Від 25 лютого температурні показники поступово почнуть підвищуватися.

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