Погода в Одесі на завтра — морозний ранок та сухий день

Тепла ще треба почекати — синоптики про погоду в Одесі на завтра
У понеділок, 24 лютого, одеситів чекає морозний день, проте опадів не передбачається. Погода завтра буде ясною, а температура коливатиметься від -4°C вранці до +3°C вдень. Синоптики прогнозують, що з цього дня почнеться поступове потепління.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 24 лютого
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
- Температура вночі -5...-7 °C, вдень +2...0 °C.
Атмосферний тиск протягом дня 768-771 мм рт. ст.
Сонце зійде о 06:44, захід о 17:35. Тривалість дня — 10 годин 50 хвилин.
Погода в Одеській області на 24 лютого
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
- Температура вночі -5...-10 °C, місцями до -13 °C,
вдень +3...-2 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
Нагадаємо, в Україні погода завтра буде сонячною та без істотних опадів. Однак морози все ж триматимуться і в деяких регіонах сягнуть до -16 °C. Також синоптик Наталка Діденко зазначила, що потепління прийде в Україну найближчими днями. Від 25 лютого температурні показники поступово почнуть підвищуватися.
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