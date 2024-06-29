Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 29 июня.

Теплая и солнечная суббота — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня
В субботу, 29 июня, в Одессе ожидается жаркая погода. Сегодня столбики термометров покажут до +30 °C днем, а морская вода прогреется до комфортных +23 °C. Осадков и сильного ветра в регионе не ожидается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Температура ночью +20...+22 °C, днем +28...+30 °C.
- Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
- Температура морской воды +22...+23 °C.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Бех осадков.
- Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +17...+22 °C, днем +28...+33 °C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Прогноз погоды в Украине 29 июня
В субботу, 29 июня, в Украине продлится жара. В южных регионах температура будет достигать +35 °C. Сильные ливни возможны только в Карпатах, на другой территории будет сухо. Снижение температуры на несколько градусов возможно в западных областях и на севере Украины только во вторник-среду.
Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.
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