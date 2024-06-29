Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 29 июня.

Люди гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 29 июня, в Одессе ожидается жаркая погода. Сегодня столбики термометров покажут до +30 °C днем, а морская вода прогреется до комфортных +23 °C. Осадков и сильного ветра в регионе не ожидается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +20...+22 °C, днем +28...+30 °C.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура морской воды +22...+23 °C.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Бех осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +17...+22 °C, днем +28...+33 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Прогноз погоды в Украине 29 июня

В субботу, 29 июня, в Украине продлится жара. В южных регионах температура будет достигать +35 °C. Сильные ливни возможны только в Карпатах, на другой территории будет сухо. Снижение температуры на несколько градусов возможно в западных областях и на севере Украины только во вторник-среду.

Подробный прогноз погоды в Украине на 29 июня. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.