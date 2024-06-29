Проноз погоди в Одесі і області на сьогодні, 29 червня

Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 29 червня, в Одесі очікується спекотна погода. Сьогодні стовпчики термометрів покажуть до +30 °C вдень, а морська вода прогріється до комфортних +23 °C. Опадів та сильного вітру у регіоні не очікується.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура вночі +20...+22 °C, вдень +28...+30 °C.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура морської води +22...+23 °C.

Детальний проноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Бех опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +17...+22°C, вдень +28...+33 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Прогноз погоди в Україні 29 червня

У суботу, 29 червня, в Україні триватиме спека. У південних регіонах температура сягатиме до +35 °C. Сильні зливи можливі лише у Карпатах, на іншій території буде сухо. Зниження температури на кілька градусів ймовірне в західних областях і на півночі України аж у вівторок-середу.

Детальний прогноз погоди в Україні на 29 червня. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.