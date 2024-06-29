Проноз погоди в Одесі і області на сьогодні, 29 червня

Тепла та сонячна субота — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні
У суботу, 29 червня, в Одесі очікується спекотна погода. Сьогодні стовпчики термометрів покажуть до +30 °C вдень, а морська вода прогріється до комфортних +23 °C. Опадів та сильного вітру у регіоні не очікується.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Температура вночі +20...+22 °C, вдень +28...+30 °C.
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
- Температура морської води +22...+23 °C.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Бех опадів.
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +17...+22°C, вдень +28...+33 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.
Прогноз погоди в Україні 29 червня
У суботу, 29 червня, в Україні триватиме спека. У південних регіонах температура сягатиме до +35 °C. Сильні зливи можливі лише у Карпатах, на іншій території буде сухо. Зниження температури на кілька градусів ймовірне в західних областях і на півночі України аж у вівторок-середу.
Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.
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