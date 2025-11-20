Погода в Одессе 20 ноября: холод, дождь и сильный ветер: холод, дождь и сильный ветер

Женщина с зонтиком на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В четверг, 20 ноября, в Одессе ожидается холодная погода с дождем и сильным ветром. Жителям и гостям города рекомендуют одеваться теплее и иметь при себе зонты.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачная погода. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °C, днем — +12...+14 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет облачно. Синоптики прогнозируют умеренный дождь, на севере осадки. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью +2...+7°C, днем составит +10...+15 °C. На автодорогах дымка, видимость 1-2 километра.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Напомним, мы сообщали о том, что Наталка Диденко рассказала, какой будет погода в Украине сегодня. Также мы писали о том, что в Харькове вчера заснежило.