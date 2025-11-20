Погода в Одесі 20 листопада: холод, дощ і сильний вітер

Жінка з парасолькою на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 20 листопада, в Одесі очікується холодна погода з дощем і сильним вітром. Мешканцям та гостям міста рекомендують одягатися тепліше та мати при собі парасолі.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде хмарна погода. Синоптики прогнозують невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5…+7 °C, вдень — +12...+14 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині сьогодні також буде хмарно. Синоптики прогнозують помірний дощ, на півночі опади. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі +2…+7°C, вдень становитиме +10…+15 °C. На автошляхах серпанок, видимість 1-2 кілометри.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

