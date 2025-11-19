Відео
Відео

Головна Одеса Одягайтеся тепліше — погода в Одесі сьогодні зимова

Дата публікації: 19 листопада 2025 05:46
Оновлено: 18:06
Погода в Одесі 19 листопада: дощ, сильний вітер та холодна температура
Люди з парасольками на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 19 листопада, в Одесі буде холодно. Синоптики прогнозуюьь прогнозують дощ та сильний вітер. Плануючи вийти з дому містянам та гостям краще тепліше вдягатися та брати з собою парасольки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде хмарна погода. Синоптики прогнозують помірний дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень та вночі +5…+7°C.

Погода в Одеській області

На Одещині сьогодні також буде хмарно. Синоптики прогнозують помірний дощ, на півночі також буде мокрий сніг. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +2…+7°C, вдень становитиме +5…+10 °C. На автошляхах видимість добра, лише на півночі під час опадів — 1-2 кілометри.

Прогноз погоди на Одещині
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що Наталка Діденко розповіла де сьогодні буде сніжити. Також ми писали про те, якою буде погода цього тижня.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
