Погода в Одесі 19 листопада: дощ, сильний вітер та холодна температура

У середу, 19 листопада, в Одесі буде холодно. Синоптики прогнозуюьь прогнозують дощ та сильний вітер. Плануючи вийти з дому містянам та гостям краще тепліше вдягатися та брати з собою парасольки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде хмарна погода. Синоптики прогнозують помірний дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень та вночі +5…+7°C.

Погода в Одеській області

На Одещині сьогодні також буде хмарно. Синоптики прогнозують помірний дощ, на півночі також буде мокрий сніг. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +2…+7°C, вдень становитиме +5…+10 °C. На автошляхах видимість добра, лише на півночі під час опадів — 1-2 кілометри.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

